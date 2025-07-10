Понеділки дійсно шкідливі для здоров’я, — науковці

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Багато людей по понеділках відчувають підвищений стрес, млявість, тривогу. Нове дослідження науковців демонструє, що понеділки дійсно можуть завдавати шкоду здоров’ю.

Масштабне дослідження людей похилого віку в Англії продемонструвало, що тривога, яку люди відчувають саме по понеділках, справляє стресовий вплив на організм. Учасники, які повідомили про постійне тривожне відчуття по понеділках, мали підвищений рівень кортизолу в організмі навіть через 2 місяці по завершенні дослідження. Рівень кортизолу в них був значно вищим за людей, які почувались тривожно у будь-який інший день протягом тижня. І не мало значення, чи ці люди працювали, або ж вже вийшли на пенсію.

Дослідження було проведене соціологом Тарані Чандолою з Гонконзького університету. Він проаналізував дані про 3 тис. 500 людей у віці старше 50 років. Учасникам ставили запитання, наскільки тривожно вони відчували себе у неділю і яким видався цей день.

Окрім цього в учасників взяли зразки волосся для того, щоб контролювати рівень кортизолу, оскільки волосся зберігає інформацію щодо рівня деяких хімічних речовин та гормонів в організмі. Волосся росте приблизно десь на 1 см за місяць. Коротка прядка може продемонструвати накопичений рівень кортизолу.

У людей, які відчували тривогу по понеділках, рівень кортизолу був на 23% вищим, ніж у тих, хто не вважав понеділки чимось особливим. Цей зв’язок зберігався навіть з урахуванням таких факторів, як вік, стать, прийом ліків і фарбування волосся. Дослідники дійшли висновку, що підвищений рівень стресу по понеділках може бути біологічно обумовленим, оскільки хронічне порушення регуляції кортизолу створює довготривалі ризики для серцево-судинної системи.

«Понеділки діють як культурний «підсилювач стресу». У деяких людей похилого віку перехід на новий тиждень запускає каскад біологічних реакцій, які тривають місяцями. Справа не в роботі, а в тому, наскільки глибоко понеділки вкоренилися у нашій фізіології стресу, навіть після завершення кар’єри», — пояснює професор Тарані Чандола.

Якщо людина регулярно відчуває тривожність по понеділках, це може перерости у хронічний стрес, який здатен спровокувати цілу низку проблем зі здоров’ям. Це може призвести до підвищення кров’яного тиску, розвитку діабету, ожиріння, послабити імунітет.

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Попередні дослідження виявляли, що серцеві напади частіше відбувались саме по понеділках. Окрім цього було встановлено, що рівень кортизолу по понеділках і вівторках був переважно вищим ніж в інші дні.

Аналіз кортизолу у волоссі показав, що вплив стресу по понеділках зберігається протягом місяців. У зв’язку з цим науковці радять підтримувати регулярну фізичну активність, бути свідомим, перейти до здорового харчування.

Напередодні понеділка краще перетворити вечір неділі на час для спокою та відпочинку. Бажано відмовитись від проведення часу за монітором комп’ютера, телевізора або смартфона. Всі допоміжні підготовчі процедури до понеділка краще зробити заздалегідь. Можна здійснити прогулянку, прийняти ванну, послухати улюблену музику, зробити ще щось, щоб надіслати мозку сигнал, що вихідні не обов’язково мають закінчуватись напругою.

Окрім цього фахівці не радять починати понеділок з найбільш складних завдань. Хронічний страх перед понеділком може бути ознакою того, що вам потрібно переглянути своє робоче навантаження, робоче місце або спосіб життя.

Результати дослідження опубліковані у журналі Journal of Affective Disorders

Джерело: ZMEScience