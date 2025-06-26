Дослідження: відеоігри знижують стрес — навіть ті, що мають сцени з насиллям

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Якщо ви граєте в відеоігри по кілька годин в день, то не слухайте тих, хто критикує ваше хобі — адже вчені кажуть, що так можна ефективно знижувати стрес.

Нове дослідження підтвердило, що немає різниці агресивна гра або ні. Команда під керівництвом дослідника Гері Вагенера взяла за основу A Plague Tale: Requiem. Вчені змусили учасників пройти через контрольований стрес і далі пограти — в агресивні моменти гри та навпаки. Результати показали: в обох випадках рівень фізіологічного стресу падав. Навіть якщо самі гравці це не завжди усвідомлювали.

У дослідженні взяли участь 82 особи віком від 18 до 40 років, серед яких 42 — жінки. Більшість без того були знайомі з геймінгом і проводили за іграми 4–5 годин на тиждень. Перед тим, як сісти за геймпад, всі учасники пройшли SECPT — це відомий тест на викликання стресу, коли людині потрібно занурити руку в крижану воду (~4°C) на три хвилини під наглядом дослідника, який додатково ставить запитання. Після цього всіх поділили на дві групи — одна грала у насильницькі сцени A Plague Tale: Requiem, інша — в спокійні.

Під час спостереження вчені використовували ЕКГ, збирали зразки слини для вимірювання рівня кортизолу (гормону стресу) та давали гравцям анкети. Самі учасники казали, що відчували більше напруження під час хардкорних моментів. Проте за фізіологічними показниками обидві групи демонстрували зниження стресу вже після 25 хвилин.

«Ця дисоціація між результатами самооцінки та фізіологічного стресу свідчить про те, що люди можуть неправильно оцінювати власний стан збудження», – підсумували автори дослідження.

Ймовірно, напружені сцени здавалися гравцям складнішими або інтенсивними. Тому вони думали, що перебувають у більшому стресі, ніж це було насправді.

Plague Tale: Requiem — пригодницька гра про братів і сестер, що виживають у Франції часів чуми. У дослідженні використовували саме її, що дозволило порівняти вплив сцен з різною емоційною напругою — від боїв до тихих сюжетних моментів. Але дослідники підкреслюють, що результати не можна автоматично переносити на всі ігри.

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Цікаво, що результати узгоджуються з масштабними опитуваннями: 89% геймерів вказують, що відеоігри допомагають їм зняти стрес. Гра дає відчуття контролю, досягнення, відволікання від рутини — усе це знижує тривожність. Але надмірне захоплення, недосип, токсичність у мережі — навпаки псують ефект. Як і жанр: швидкі змагання чи PvP можуть давати не менше стресу, ніж заспокоєння. Тож тепер з чистою совістю можна відкривати топ ігор, які сприяють психічному здоров’ю і знижують стрес.

Джерело: Techspot