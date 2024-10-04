Попит на вживані авто з-за кордону: які моделі обирають українці?

На додачу до 5,7 тис. нових легкових автомобілів українці у вересні також придбали майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону.
Це один з найнижчих показників 2024 року для цього сегменту авто. Менше було лише у січні. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, зменшились на 19%. А у порівнянні із серпнем 2024 року цей показник впав на 34%.
Найчастіше українці завозять вживані автомобілі з бензиновими двигунами. На них припадає частка у 46% від загальної кількості цієї категорії. Для порівняння, в сегменті нових авто на моделі з бензиновими ДВЗ приходиться 37%.
Розподіл за типами двигунів у сегменті вживаних авто у серпні виглядає наступним чином:
- Бензинові автомобілі – 46%;
- Дизельні автомобілі – 25%;
- Електромобілі – 19%;
- Гібриди та авто з ГБО – по 5%.
Середній вік вживаних легкових автомобілів, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто вересня:
- VOLKSWAGEN Golf – 1018 од.;
- RENAULT Megane – 793 од.;
- SKODA Octavia – 685 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 483 од.;
- VOLKSWAGEN Passat – 477 од.;
- NISSAN Leaf – 440 од.;
- AUDI Q5 – 426 од.;
- AUDI A4 – 333 од.;
- TESLA Model 3 – 325 од.;
- NISSAN Rogue – 322 од.
Всього з початку 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легкових автомобілів. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Традиційні ДВЗ все ще домінують: 63% ринку нових авто в Україні
Джерело: Укравтопром
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