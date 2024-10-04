Новини Авто 04.10.2024 о 19:27 comment views icon

Попит на вживані авто з-за кордону: які моделі обирають українці?

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Вадим Карпусь

Автор новин

Попит на вживані авто з-за кордону: які моделі обирають українці?

На додачу до 5,7 тис. нових легкових автомобілів українці у вересні також придбали майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону.

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Це один з найнижчих показників 2024 року для цього сегменту авто. Менше було лише у січні. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, зменшились на 19%. А у порівнянні із серпнем 2024 року цей показник впав на 34%.

Найчастіше українці завозять вживані автомобілі з бензиновими двигунами. На них припадає частка у 46% від загальної кількості цієї категорії. Для порівняння, в сегменті нових авто на моделі з бензиновими ДВЗ приходиться 37%.

Розподіл за типами двигунів у сегменті вживаних авто у серпні виглядає наступним чином:

  1. Бензинові автомобілі – 46%;
  2. Дизельні автомобілі – 25%;
  3. Електромобілі – 19%;
  4. Гібриди та авто з ГБО – по 5%.

Середній вік вживаних легкових автомобілів, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто вересня:

  1. VOLKSWAGEN Golf – 1018 од.;
  2. RENAULT Megane – 793 од.;
  3. SKODA Octavia – 685 од.;
  4. VOLKSWAGEN Tiguan – 483 од.;
  5. VOLKSWAGEN Passat – 477 од.;
  6. NISSAN Leaf – 440 од.;
  7. AUDI Q5 – 426 од.;
  8. AUDI A4 – 333 од.;
  9. TESLA Model 3 – 325 од.;
  10. NISSAN Rogue – 322 од.

Всього з початку 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легкових автомобілів. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Джерело: Укравтопром

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