Попит на вживані авто з-за кордону: які моделі обирають українці?

На додачу до 5,7 тис. нових легкових автомобілів українці у вересні також придбали майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону.

Це один з найнижчих показників 2024 року для цього сегменту авто. Менше було лише у січні. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, зменшились на 19%. А у порівнянні із серпнем 2024 року цей показник впав на 34%.

Найчастіше українці завозять вживані автомобілі з бензиновими двигунами. На них припадає частка у 46% від загальної кількості цієї категорії. Для порівняння, в сегменті нових авто на моделі з бензиновими ДВЗ приходиться 37%.

Розподіл за типами двигунів у сегменті вживаних авто у серпні виглядає наступним чином:

Бензинові автомобілі – 46%; Дизельні автомобілі – 25%; Електромобілі – 19%; Гібриди та авто з ГБО – по 5%.

Середній вік вживаних легкових автомобілів, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто вересня:

VOLKSWAGEN Golf – 1018 од.; RENAULT Megane – 793 од.; SKODA Octavia – 685 од.; VOLKSWAGEN Tiguan – 483 од.; VOLKSWAGEN Passat – 477 од.; NISSAN Leaf – 440 од.; AUDI Q5 – 426 од.; AUDI A4 – 333 од.; TESLA Model 3 – 325 од.; NISSAN Rogue – 322 од.

Всього з початку 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легкових автомобілів. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Джерело: Укравтопром