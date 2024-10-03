Традиційні ДВЗ все ще домінують: 63% ринку нових авто в Україні

Автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння все ще займають майже дві третини ринку нових легкових авто. На них припадає частка 63% від загальної кількості нових зареєстрованих транспортних засобів. У порівнянні з вереснем 2023 року цей показник зменшився на 5 відсоткових пунктів. Торік вони займали 68% ринку.

Найпопулярнішими серед українців залишаються автомобілі з бензиновими ДВЗ. На них припадає 37% вересневих продажів нових авто. Це на 9 відсоткових пунктів менше показника вересня 2023 року. Водночас ринкова частка дизельних автомобілів збільшилась з 22% до 26%.

Також помітно збільшилась частка гібридів – з 17,4% до 21,5%. Трохи додав і сегмент електромобілів – з 14% до 15%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менш як 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші нові автомобілі за типами двигунів:

Бензинові авто – MAZDA CX5;

Дизельні авто – RENAULT Duster;

Гібридні авто – TOYOTA RAV-4;

Електромобілі – ZEEKR 001;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

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Джерело: Укравтопром