У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто. Які марки були найпопулярнішими

Протягом серпня 2024 року в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових автомобілів. Це був новий рекорд за останні 32 місяці, що в Україні йде повномасштабна війна. Однак вже у вересні на авторинку спостерігається спад активності.

Протягом вересня 2024 року українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Це на 30% менше, ніж у рекордному серпні. Такий стан речей можна вважати цілком очікуваним. Після аномально високого серпневого попиту, що спостерігався на фоні планів українських керманичів підвищити податки на купівлю авто, настало закономірне коригування попиту та повернення до типових показників.

Фактично, у вересні 2024 року в Україні була зареєстрована майже така сама кількість нових легкових автомобілів, як і у вересні 2023 року. Приріст склав лише 0,1%.

Лідером українського ринку нових авто продовжує залишатися TOYOTA. Хоча у порівнянні з вереснем попереднього року кількість продажів цієї марки скоротились.

ТОП-5 брендів нових авто в Україні у вересні 2024 року:

TOYOTA – 840 авто (-13%); RENAULT – 541 авто (+21%); SKODA – 443 авто (-5%); BMW – 433 авто (-12%) VOLKSWAGEN – 336 авто (-48%).

Найпопулярнішим автомобілем серед українців у вересні став кросовер RENAULT Duster, на якого припадає 504 реєстрації.

Всього за перші три квартали 2024 року українці придбали 53 тис. нових легкових автомобілів. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Джерело: Укравтопром