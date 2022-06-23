Pornhub одночасно залишили генеральний директор та головний операційний директор

Сервіс Pornhub втратив двох високопосадовців. Генеральний директор Ферас Антун та головний операційний директор Девід Тассілло залишили свої посади. Їхня відставка відбулася незабаром після того, як ресурс The New Yorker опублікував критичний матеріал із докладним описом дірок у системі модерації контенту. Через ці недоробки в Pornhub не усувалися відео, що зображують неповнолітніх та осіб, які не дали згоди на знімання.

Разом з тим представник компанії повідомив, що власник Pornhub, компанія MindGeek, планувала зміну керівництва з початку цього року. Представник також сказав, що Антун та Тассилло залишаться акціонерами компанії, а MindGeek зараз шукає їм заміну.

Сервіс Pornhub вже давно критикується за розміщення відео з неповнолітніми, жертвами сексуального насильства та особами, які не дали згоди на знімання. Хоча у сервісі діють правила, що забороняють публікацію такого контенту. У публікації The New Yorker описується досвід молодих жінок, які розміщували відео на Pornhub, коли вони були неповнолітніми. Також у публікації йдеться про проблеми, пов’язані зі спробою видалити ці відео із сайту.

Джерело: The Verge