Постановка на військовий облік онлайн та Єдиний реєстр військовослужбовців з Military ID – ініціативи Міноборони

Міністерство оборони України підготувало законопроєкт, який дозволяє українцям призовного віку реєструватися на військовий облік онлайн. Це можна буде зробити за допомогою електронної ідентифікації.

Цей проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальної підготовки» вже схвалили на останньому засіданні Кабінету Міністрів України. Отже, існує висока ймовірність, що його незабаром внесуть на розгляд ВРУ та приймуть.

Планується дозволити ставати на військовий облік та оновлювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі «Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста». Також передбачається ліквідувати комісії для взяття на облік та скасувати медичний огляд під час взяття на військовий облік.

Студенти, які здобувають вищу освіту, проходитимуть медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.

Жінки, які бажають проходити базову військову службу, будуть братися на військовий облік призовників перед направленням на службу, а після її завершення – на облік військовозобов’язаних.

Разом з тим Міністерство оборони поділилося додатковою інформацією щодо законопроєкту №12066, який фактично скасовує медичну таємницю про стан здоров’я призовників та військовозобов’язаних. Він також передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Це пропонується зробити з метою вдосконалення військового обліку та надання електронних послуг.

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Він передбачає:

створення єдиної бази даних для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту,

запровадження унікального електронного ідентифікатора Military ID. Він надасть можливість обміну даними між реєстрами без використання персональних даних військовослужбовців,

формування законодавчої бази для подальшого розвитку застосунку «Армія+» та інформаційно-комунікаційної системи Міністерства оборони України,

надання електронних послуг військовослужбовцям та їхнім сім’ям, включно із соціальними пільгами, гарантіями та бонусними програмами.

Зазначається, що реєстр не міститиме інформації про військову службу, звання або спеціальність. Чутливі дані зберігатимуться у захищених контурах інших інформаційних систем і за потреби можуть бути деперсоніфіковані із застосуванням Military ID замість використання імені та прізвища.

Джерело: Міноборони 1, 2

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