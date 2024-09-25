Кінець медичній таємниці: інформацію про стан здоров’я призовників та військовозобов’язаних хочуть автоматично передавати в «Оберіг»

Народні обранці розробили новий законопроєкт, що стосується медичної інформації військовозобов’язаних. З інформації про результати медоглядів з метою визначення придатності призовників, військовозобов’язаних, резервістів фактично знімаються гарантії медичної таємниці – її автоматично передаватимуть до Реєстру «Оберіг». Відповідний законопроєкт №12066 зареєстрували у Верховній Раді група депутатів на чолі з Олександром Завітневичем та Олександром Федієнком («Слуга народу»).

Зміни до Закону «Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачають зняття гарантій медичної таємниці з інформації про результати медичних оглядів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які проводились для визначення їхньої придатності до військової служби.

Чинний закон передбачає, що інформаційна взаємодія між електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) та іншими реєстрами здійснюється з дотриманням вимог Закону «Про захист персональних даних». Важливо, що під час інформаційної взаємодії доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається. Це безпосередньо передбачено законом.

Новим законопроєктом пропонується, щоб ЕСОЗ також автоматично передавала дані до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». При цьому доступ до медичної інформації щодо пацієнта буде дозволено з метою «отримання інформації Міністерством оборони України про результати медичних оглядів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони».

Разом з тим вносяться зміни до закону про Реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, якими передбачено, що МОЗ повинно передавати до Реєстру «Оберіг» відомості про результати медоглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку. Реєстр «Оберіг» отримуватиме дані через електронну взаємодію з ЕСОЗ.

Джерело: Судово-юридична газета

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