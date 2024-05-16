«Повернення у Сайлент-Хілл» — перший кадр з фільму за грою Silent Hill 2

З’явилося перше зображення з фільму «Повернення у Сайлент-Хілл», кіноадаптації гри Silent Hill 2. Режисером стрічки став Крістоф Ганс, головну роль виконує Джеремі Ірвін. Показ фільму пройшов на Каннському фестивалі.

Після «Сайлент-Хілл» 2006 року Ганс повертається, щоб створити наступну частину за сценарієм, який він написав разом із Сандрою Во-Ан та Вільямом Джозефом Шнайдером. Продюсерами проєкту є Віктор Хадіда (Davis Films), Моллі Хасселл (Hassell Free Productions) та Девід Вульф.

«Повернення у Сайлент-Хілл» засноване на найпопулярнішій зі знаменитої серії ігор студії Konami. Silent Hill 2, яка початково була випущена у 2001 році для PlayStation 2, вперше показала монстра Pyramid Head, представленого на зображенні

Джеремі Ірвін зіграє Джеймса, чоловіка, розбитого після того, як закінчилися його стосунки з коханням усього його життя Мері (Ханна Емілі Андерсон). Згідно з офіційним синопсисом, дія починається, «коли таємничий лист від неї кличе його назад у Сайлент-Хілл, він знаходить колись впізнаване місто спотвореним невідомим злом. Поки Джеймс відчайдушно шукає Мері, він стикається з жахливими істотами та починає розгадувати таємницю того, що сталося з містом. Але коли він спускається глибше у темряву, секрети, які він відкриває, ведуть до жахливої ​​правди, і Джеймс намагається протриматися достатньо довго, щоб врятувати своє єдине справжнє кохання».

«Повернення у Сайлент-Хілл» — третій фільм франшизи після «Сайлент-Хілл» 2006 року, в якому знялися Рада Мітчелл, Шон Бін та Лаура Холден. Стрічка зібрала $100 млн у всьому світі. Продовження «Сайлент Хілл 2» 2012 року зібрав удвічі менше. У 2022 році Konami оголосила про плани перезавантажити Silent Hill 2, а також створити ще три нові ігри.

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Джерело: Variety