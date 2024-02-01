Silent Hill: The Short Message вийшла безплатно на PS5, рімейк Silent Hill 2 все ще у розробці (показали бойовий трейлер)

Під час проведення заходу PlayStation State of Play компанії Sony та Konami розповіли одразу про дві гри серії Silent Hill та показали їх трейлери.

Silent Hill: The Short Message

Це абсолютно нова гра франшизи Silent Hill. Вона є короткою експериментальною грою, покликаною познайомити новачків з особливостями туманного міста. Крім того, цей експериментальний проєкт допоміг новим розробникам, шанувальникам Silent Hill, отримати деякий практичний досвід роботи з франшизою. Команда також хотіла вивчити, як соціальні мережі можуть вписатись у психологічний хорор (у трейлері героїня користується смартфоном).

Гра Silent Hill: The Short Message розповсюджується безплатно через PlayStation Store і вже доступна ексклюзивно для PlayStation 5.

Silent Hill 2

Sony та Konami також представили новий погляд на рімейк Silent Hill 2, який зараз розробляє Bloober Team. Трейлер демонструє різні локації та битви з монстрами, для знищення яких застосовуються різні види зброї.

На жаль, поки що немає інформації про терміни виходу рімейку Silent Hill 2. Її розробку анонсували у жовтні 2022 року. Рімейк Silent Hill 2 вийде з офіційними українськими субтитрами.

Джерело: The Verge