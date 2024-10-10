Повістки від ТЦК: Кабмін запровадив нові правила доставки

Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1147, якою змінив правила вручення повісток від ТЦК, які тепер централізовано доставлятиме «Укрпошта».

Нова постанова КМУ №1147 встановлює, що рекомендовані листи з позначкою «Повістка ТЦК» під час доставлення за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). Якщо вручити повістку особисто не вдалося через відсутність одержувача за цією адресою, працівник поштового оператора повинен проінформувати адресата за наявним номером телефону та/або повідомленням.

«У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК».

Разом з тим документ регулює дії співробітників «Укрпошти» у тих випадках, якщо адресат не прийшов за рекомендованим листом до поштового відділення. Якщо протягом 3 робочих днів після інформування адресат не з’явиться для отримання листа, поштовий працівник ставитиме позначку «адресат відсутній за зазначеною адресою», і лист буде повернено до відправника не пізніше наступного робочого дня.

Зміни в постанові КМУ також стосуються судових повісток, які відтепер можуть доставлятися разом з повістками ТЦК, і підлягають особистому врученню адресатам.

Водночас генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що поштовий оператор вже доставив понад 20 тис. повісток.

«Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР (Правил дорожнього руху), які ми доставляємо», – розповів Ігор Смілянський про доставку повісток військовозобов’язаним.

Він додав, що «якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі «Резерв+» або «Оберіг».

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Отже, якщо в цих системах адреса вказана неправильно, повістку доставлять саме туди, навіть якщо одержувач там відсутній.

Варто зазначити, що відповідно до оновлених норм законодавства, день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання вважається днем вручення повістки.

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