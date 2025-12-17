Новини Технології 17.12.2025 comment views icon

Повноцінний ігровий ПК з Commodore PET 2001? Зроблено

Андрій Русанов

Фото: Kirkwood1994, Reddit

Ентузіаст у всіх сенсах переніс Commodore PET 2001 у 21 століття, у якому він став ПК для ігор. Деякі оригінальні компоненти все ще працюють.

На Reddit користувач Kirkwood1994 показав власну збірку ПК. Вона не розміщена у звичайному сучасному корпусу, натомість замінила нутрощі Commodore PET. Автор каже, що знайшов корпус вже пустим, тож оригінальна начинка перебуває десь в іншому світі. Нове залізо розміщено всередині не надто охайно, але його все одно не видно у зібраному стані.

Родзинкою стала оригінальна клавіатура, котра працює у фактично новому ПК. Tom’s Hardware зауважує, що вочевидь вона підключена до USB-контролера, котрий з’єднаний з материнською платою. Видання вважає, що на відміну від модних зараз у поціновувачів ретро клавіш IBM, клавіатура Commodore PET у стилі chiclet була одним з його недоліків.

Як дисплей використаний Retina LCD зі старого iPad, підключений через плату контролера. На зображенні видно, що він працює під управлінням macOS, тому, ймовірно, він також служить зовнішнім монітором.

Всередині ПК оснащений процесором Intel Core i5 8-го покоління, відеокартою NVIDIA GeForce GTX 1060 та твердотілим накопичувачем WD Black на 4 ТБ. Автор поста не надав багато технічної інформації, і це все, що відомо. На фото також видно живлення EVGA, рідинний кулер Corsair AIO, вентилятори Noctua та материнську плату Asus.

Звичайно, комп’ютер важко назвати реставрацією. Але натомість власник отримав повнофункціональний ПК для сучасних задач, а не музейний експонат. Начинка не надто сучасна, але на подібному автор новини грав декілька років із задоволенням, і навіть зараз має Core i5 8-го покоління.

