«Power Славутич» ─ місто має план з повного переходу на відновлювані джерела енергії

Мер Славутича Юрій Фомічев в одному з недавніх інтерв’ю розповів про плани повністю перевести місто на відновлювані джерела енергії. Наразі чиновники вже розробили відповідний план під назвою «Power Славутич».

«Power Славутич» передбачає перехід на 100% відновлювані джерела енергії. Цей план мають намір офіційно затвердити вже найближчим часом. Юрій Фомічев розповів, що вважає план реалістичним, а Славутич – це «єдине місто в Україні, яке готове впроваджувати такі зміни». Він додав, що для Славутича, як для «міста атомників», енергоефективність – це першочерговий напрямок.

У Славутича відносно невеликий бюджет на розвиток. Але міська влада активно розвиває міжнародну співпрацю. Наприклад, у 2023 бюджет міста складав 300 млн грн, а завдяки міжнародним проєктам було залучено ще 417 млн грн.

Славутича має проєкт із встановлення міні-ТЕЦ, що працюватиме на відходах деревини. Його вартість становить понад €6 млн. Таку ТЕЦ можна буде використати для створення електроенергії для критичної інфраструктури у випадку повного блекауту, наприклад такого, який місто пережило на самому початку повномасштабного російського нападу. У березні 2022 року Славутич 6 діб залишався повністю без електроенергії. Тоді люди готували їжу на своїх подвір’ях. Наразі Славутич повністю залежить від газу, тому міська влада шукає альтернативні способи забезпечення електроенергією.

Джерело: hmarochos

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