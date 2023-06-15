Українські «Патріоти»: командувач зенітної бригади розповів як Patriot збивали «Кінжали»

У травні цього року зенітні війська Повітряних сил України записали на свій рахунок визначне досягнення – першими у світі збили російську «гіперзвукову» повітряно-балістичну ракету «Кінжал». Конкретно йдеться про 96-ту зенітну ракетну бригаду повітряного командування «Центр». Її командувач, полковник Сергій Яременко із позивним «Граніт», поділився з виданням «АрміяInform» деякими подробицями феноменальної роботи ППО.

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Полковник розповів про майстерність своїх підлеглих, що дозволила вразити 700 повітряних цілей. Знищення кожної ракети або БПЛА зберегло багато людських життів та запобігло масштабним руйнуванням. Системи Patriot знищили понад 80 з них, у тому числі й «Кінжали».

До 4 травня 2023 року, коли була підбита перша ракета «Кінжал», ніхто не міг з впевненістю сказати, чи можуть Patriot вразити ціль такого типу. Українці першими довели це на практиці, чим дали привід для роздумів військовим усього світу та створили найкращу рекламу американському комплексу.

За словами полковника Яременка, навіть на тренуваннях у режимі імітації різних типів балістичних цілей результат не завжди був стовідсотковим. Те, що на практиці вдалося збити всі «Кінжали», зенітники дізналися вже після того, як експерти вивчили уламки. Також слід врахувати, що крім цих цілей у масованій атаці на Київ 16 травня брали участь й інші ракети та БПЛА.

Майже одночасно різними напрямками летіло 16 балістичних цілей, більшість із них були спрямовані на самі установки Patriot.

«Завжди пишаюся підлеглими, але цього разу навіть я був шокований їхньою витримкою. Люди розуміли, що прямо на них рухаються балістичні ракети. Вони не запанікували ні на секунду, діяли злагоджено та організовано, розподілили цілі по секторах, забезпечили їхнє знищення на мінімальній дальності, досить високо, щоб знизити ймовірність пошкоджень інфраструктури. Я був на зв’язку з командиром дивізіону і розумів, яке це серйозне професійне та моральне випробування. Після доповіді «Повітряний простір – чистий, всі цілі знищені» емоцій ніхто не стримував… Вже пізніше ми дізналися, що серед цих цілей було 6 «Кінжалів».

Попри спекуляції про те, що навчання роботі із такими складними комплексами потребує багато часу, українські воїни пройшли його досить швидко.

За свідченням «Граніту», командир підрозділу вже через місяць дзвонив та переконував повернути їх: «Забирайте нас, ми вже все вивчили, все вміємо, готові захищати Україну!»

Сергій Яременко зазначає, що Patriot – один із найдосконаліших комплексів ППО, але одних їх недостатньо. Для захисту України потрібна достатня кількість ЗРК різних типів, що працюють у єдиній системі.

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«Проблеми з інтеграцією комплексів у загальну систему протиповітряної оборони України наразі взагалі немає. Цей етап ми пройшли після отримання комплексів IRIS-T, Crotale, NASAMS… Зараз без проблем інтегруємо хоч індійський комплекс і почнемо застосовувати. Наші зв’язківці роблять справді неймовірні речі – інтегрували в єдину систему обробки інформації дані, що надходять від радарів західних систем».

24 лютого 2022 року по 96-й бригаді прилетіло 26 ракет. Тоді частину техніки було пошкоджено, але не через неготовність чи нерозуміння задуму супротивника – ворог використав балістичні ракети, засобів протидії яким Україна тоді не мала. Полковник визнає, що питання їхньої кількості гостро стоїть і зараз.

Українські зенітники досягають результату не лише за допомогою нової техніки, а й неабияким умінням. Вони використовують безліч способів введення в оману супротивника, постійно змінюють дислокацію та застосовують інші тактичні прийоми. «Нам вдалося обійти теорію ймовірності», – каже полковник Яременко.