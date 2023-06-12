Україна отримає ще 5 комплексів Patriot до кінця 2024 року — Raytheon

Комплекс Patriot, створений понад 40 років тому, щоб збивати російські ракети, нарешті виконує своє призначення. У ході травневих атак Києва ЗРК Patriot ліквідували спочатку одну, а потім ще 6 «гіперзвукових» ракет «Кінжал» – їх росіяни вважали невразливими. Весь світ наочно переконався в ефективності протиракетної системи, а компанія Raytheon планує збільшити їхнє виробництво – 5 нових комплексів буде виготовлено для України.
«Ніхто не був на 100% впевнений, що Patriot здатний знищити гіперзвукову ракету Х-47, — каже командир 96-ї зенітно-ракетної бригади, яка обороняє Київ полковник Сергій Яременко. — Українці це довели». Військові у країнах-партнерах України сказали йому: «Ми навчаємось у вас просто зараз».
Засоби виявлення розпізнали цілі на відстані 200 км, останню з них було вражено на відстані 15 км, за секунди до можливого удару. Raytheon Technologies, головний виробник Patriot, збільшує виробництво до 12 установок на рік та планує постачання п’яти з них в Україну до кінця наступного року, повідомив генеральний директор компанії Грег Хейс. «Ми були дуже здивовані його ефективністю».
- За словами Хейса, Україна доопрацювала програмне забезпечення Patriot для знищення ракет, що летять у 2 рази швидше від закладених швидкостей.
Програма створення Patriot стартувала у 1960-х роках, її кілька разів мало не закрили через перевитрату коштів та технічну складність. Назва, яка розшифровується як Phased Array Tracking Radar to Intercept of Target, була отримана системою в 1976, рік двохсотліття США. За 40 років комплекси були модернізовані, зараз вони мало схожі на оригінал.
Raytheon збирає радари та системи наведення Patriot в Андовері, штат Массачусетс. Lockheed Martin виробляє ракети для Patriot на своєму заводі в Камдені, штат Арканзас, Aerojet Rocketdyne створює ракетні двигуни. Raytheon та Lockheed Martin розширюють свої заводи в рамках зусиль Пентагону з поповнення боєприпасів, запаси яких виснажені війною в Україні та для виконання замовлень з інших країн. Lockheed Martin також звертається до клієнтів та користувачів Patriot, таких як Польща, за допомогою у виробництві деталей.
- Кожна система Patriot коштує близько $1 млрд, на її створення йде два роки. Вартість ракет-перехоплювачів досягає $4 млн за штуку.
Висока вартість зарядів та їх обмежена доступність вимагають від українських операторів ретельного вибору цілей. США навчили експлуатації Patriot близько 90 українських військових у рамках прискореної 10-тижневої програми, яку було завершено достроково. Стандартний час навчання – від 16 тижнів для операторів управління вогнем та до дев’яти місяців для обслугового персоналу.
Перші установки прибули до України у квітні, а вже у травні вони збивали «Кінжали». Для створення повітряного щита над усіма важливими містами та об’єктами України потрібні десятки комплексів Patriot, але навіть дві батареї демонструють виняткову ефективність.
Американські ЗРК Patriot: захист українського неба нового рівня
Джерело: The Wall Street Journal