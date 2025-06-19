Представлений NFC 15 — «цифрові паспорти» та у 4 рази більша відстань зв’язку

Оплата за допомогою NFC

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Технологія NFC прийшлася до душі користувачам мобільних пристроїв. Вона забезпечує роботу безконтактних платежів, оплату проїзду у транспорті та зручне з’єднання телефонів з навушниками. Для NFC мало хто відслідковує версію стандарту, як у випадку Wi-Fi чи Bluetooth. А тим часом організація NFC Forum підготувала вже 15-ту його версію, яка обіцяє кілька суттєвих поліпшень.

Що змінилося в NFC 15?

Найголовніше — в NFC 15 збільшена дальність з’єднання. Якщо раніше треба було ледь не торкатися одним гаджетом іншого, то тепер зв’язок працює навіть на відстані до 2 см (раніше було лише 0,5 см). Наче дрібниця, але саме ця дрібниця часто змушувала нервувати біля терміналів, тримаючи телефон і намагаючись вгадати «той самий кут» и положення.

Варто зауважити, що деякі пристрої з NFC вже працюють на відстані понад 2 см. Однак оновлення стандарту гарантує, що це працюватиме з обох сторін, а отже рівень успішного використання NFC має значно покращитися.

Завдяки цьому оновленню безконтактні платежі стануть швидшими і стабільнішими. Адже тепер не треба ідеально вирівнювати телефон і термінал — зменшиться кількість невдалих платежів. Також очікується краща взаємодія пристроїв в громадському транспорті, кращий досвід використання «цифрових ключів» та легше налаштування бездротової зарядки. Найбільші переваги від цього отримають смартфони, розумні годинники та інші маленькі носимі гаджети.

Крім технічного апгрейду, стандарт NFC 15 приніс і нові фішки. Зокрема, тепер він підтримує Digital Product Passport (DPP) — це своєрідний електронний «паспорт товару», де виробники можуть зберігати інформацію про життєвий цикл продукту, використовуючи формат NDEF (NFC Data Exchange Format).

Питання безпеки

Попри збільшену дистанцію, NFC залишається технологією ближнього поля — мова все ще про сантиметри. А значить, зловмисник не зможе легко перехопити платіж або зчитати дані на відстані. Як запевняють у NFC Forum, усі стандарти безпеки збережено, тож про свої гроші можна не хвилюватися.

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Технічна документація вже доступна, а сертифікація на відповідність стандарту NFC 15 стартує восени. Тож перші смартфони з підтримкою нового стандарту можуть з’явитися вже під Новий рік.

Надалі NFC Forum планує збільшити потужність NFC заряджання. Наразі вона обмежена 1 Вт – її планують довести до 3 Вт.

Джерело: 9to5google, gsmarena

Розділ Технології виходить за підтримки

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