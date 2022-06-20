monobank от-от вийде на 6 млн клієнтів та випускає лімітовану картку «Російський корабель, йди нах@й?» — їх розіграють за донати на ЗСУ (менше ніж за добу зібрали майже 20 млн грн)

19 червня monobank повідомив, що незабаром перетне позначку 6 млн клієнтів. Щоб відзначити чергову важливу віху у розвитку проєкту команда вирішила зібрати ще коштів для ЗСУ, тому що допомоги для ЗСУ багато не буває.

6 млн клієнтів у monobank

25 травня 2019 року monobank перетнув рубіж в мільйон клієнтів, а у листопаді 2019-го застосунком користувалися вже понад 1,5 мільйона осіб. В березні 2020-го перед запуском дитячої картки число клієнтів monobank перевищило два мільйони, в серпні їх було вже 2,5 мільйона, наприкінці листопада — 3 мільйони, а на початку квітня 2021 року — 3,5 мільйона. Відтоді щомісяця monobank додав приблизно 100 тис. нових клієнтів — наприкінці серпня 2021 року проєкт пройшов рубіж 4 млн клієнтів, а 31 грудня — подолав рубіж у 5 млн клієнтів, не в останню чергу завдяки програмі «єПідтримка» (необанк першим почав виплачувати «ковідну» тисячу). І ось зараз monobank стрімко прямує до 6 млн клієнтів — команда очікує на шестимільйонного клієнта вже у найближчу суботу (стежити можна за допомогою дашборда).

Лімітована картка «Російський корабель, йди нах@й?» та збір коштів для ЗСУ

monobank проводить збір коштів на дрони для ЗСУ з ініціативою президента United24 — команда створила спеціальну Банку для збору під назвою «На дрони для ЗСУ» та зробила перший внесок у 6 млн грн. Щоб заохочувати своїх клієнтів активніше донатити, monobank придумав новий розіграш — з ексклюзивними платиновими картками Visa Infinite у дизайні «Російський корабель, йди нах@й?» (ілюстрація до новини). Картка вийде лімітованим накладом в тисячу примірників — усі вони матимуть порядковий номер від 0001 до 1000. На зворотній стороні номер матиме вигляд SLAV AUKR AINI 0001. Ці картки будуть абсолютно безплатні на весь термін дії.

Умови ті ж, що в попередньому розіграші з марками — донат від 100 гривень на потреби ЗСУ. Переможців виберуть випадковим чином серед усіх, хто зробив донат (чим більше донатів кратних 100, тим більше шансів на виграш). Без розіграшу картки отримають ті, хто задонатить у банку суму 100 000 грн і більше — станом на момент виходу новини зібрано вже майже 20 млн грн, так що є всі шанси зібрати жадані 100 млн. Станом на 22:00 19 червня вже було 66 внесків 100 000 грн та більше.

Розіграш триватиме до моменту приєднання 6-мільйонного клієнта.

Це вже другий великий збір для ЗСУ від monobank за останній місяць — наприкінці травня співзасновник monobank Олег Гороховський організував власний благодійний розіграш ажіотажних марок «Укрпошти» — за два дні він зібрав 8 754 000 грн та округлив цю суму до 10 млн. грн і перерахував фонду Сергія Притули для закупівлі всього необхідного під потреби ЗСУ.

З початку війни monobank запустив кілька інструментів для благодійних зборів і ось кілька статистичних цифр щодо внесків клієнтів застосунку.