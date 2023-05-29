Проїзд у Києві не дорожчатиме доки триває війна, хоча собівартість в рази вища за ціну – Кличко

Під час інтерв’ю, присвяченого Дню міста, мер Києва Віталій Кличко запевнив, що влада столиці не планує підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до закінчення війни.

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Разом з тим Віталій Кличко зазначив, що робота комунального транспорту в Києві є збитковою, оскільки собівартість проїзду в кілька разів вища за ціну квитка.Проте столична влада дотує роботу громадського транспорту, щоб уникнути здорожчання.

«Найближчим часом, поки триває широкомасштабна війна в Україні, ціна на проїзд у громадському транспорті столиці підвищуватися не буде. Так, транспорт у нас дотаційний. Бо собівартість проїзду в кілька разів вища, за нинішню вартість», – повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, столична влада виділяє значні кошти на підтримку роботи громадського транспорту та транспортних підприємств. Окрім виплати зарплат працівникам та закупівлі пального також необхідно проводити ремонтні роботи та закуповувати новий рухомий склад. Попри всі ці витрати, наразі підвищення вартості проїзду не планується.

«Але ми розуміємо, яка сьогодні складна ситуація і як складно людям. І тому ухвалили рішення не підвищувати поки ціни на проїзд у громадському транспорті столиці» – додав Кличко.

Мер Києва також зазначив, що столиця передає транспорт містам, які зазнали втрат техніки через російську агресію та обстріли.

«Ми надали транспорт, наприклад, Дніпру, Херсону. Так, нам самим потрібні ці автобуси. Але треба допомагати всім і підтримувати», – зазначив Віталій Кличко.

Джерело: КМДА