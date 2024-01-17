Новини Україна 17.01.2024 о 16:44 comment views icon

У вебверсії Приват24 для бізнесу — масштабний редизайн. Поки що його тестують в беті

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

У вебверсії Приват24 для бізнесу — масштабний редизайн. Поки що його тестують в беті

«ПриватБанк» затіяв масштабний редизайн вебверсії «Приват24 для бізнесу» — новий інтерфейс популярного онлайн-банкінгу відучора можуть випробувати всі охочі, перейшовши на нього за допомогою кнопки «Бета-версія» вгорі екрану.

Найпопулярніший в Україні інтернет-банкінг із понад 19 мільйонів клієнтів вперше з 2017 року повністю змінює дизайн вебверсії для бізнесу, яким користується чимало українських айтівців, які поки що працюють як ФОП 3-ї групи на спрощеній системі оподаткування. Деякі операції поки недоступні у бета-версії — розробники вже працюють над впровадженням відсутніх послуг. Повернутись до актуальної версії інтерфейсу можна за кнопкою «До повної версії».

Що змінилося

В новому дизайні головний екран та логіку розділів повністю переробили — від попередньої (досить перевантаженого та роздутого інтерфейсу) з головною горизонтальною панеллю вгорі відмовилися на користь вертикального блоку меню зліва з можливостями кастомізації (за потреби можна прибрати зайві послуги з меню). У підсумку новий дизайн виглядає компактнішим, чистішим та акуратнішим — простір використовується ефективніше, все поміщається в межах одного екрану. Частиною редизайну стала низка функціональних покращень:

  • Головна сторінка. Прибрали зайвий крок із вибором підприємства — відразу виконується вхід у перше (основне) підприємство зі списку. Для власників декількох підприємств передбачене налаштування черговості.
  • Оновлений пошук на головному екрані. Можна швидко знайти будь-яку послугу.
  • Єдиний журнал операцій. Всі транзакції тепер зібрані в одному місці й доступні відразу на головній сторінці — у розділі «Операції» показуються платежі, заявки на обмін валюти, рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо.
  • Меню послуг. Всі послуги доступні одним списком — порядок розміщення та список послуг можна налаштувати під себе. Саме меню можна за бажання згорнути, щоб звільнити місце на екрані.
  • Платежі у гривні. Можливості платежів та шаблонів: під час створення платежу можна одразу вибрати дані з ваших шаблонів і вони автоматично перенесуться у потрібні поля платіжної інструкції.
  • Оновлений каталог послуг. Оновлене меню послуг з простішим та легшим виглядом.
  • Завантаження сторінок. Розробники відзначають збільшення швидкості завантаження окремих сторінок та загалом підвищену швидкодію сервісу.

Новий (бета-версія) та актуальний інтерфейс

У вебверсії Приват24 для бізнесу — масштабний редизайн. Поки що його тестують в бетіУ вебверсії Приват24 для бізнесу — масштабний редизайн. Поки що його тестують в беті

Для порівняння, базовий Приват24 для фізичних осіб зараз виглядає так:

У вебверсії Приват24 для бізнесу — масштабний редизайн. Поки що його тестують в беті

 

«ПриватБанк» запрошує всі охочих протестувати новий дизайн — відгуки, побажання та ідеї щодо вдосконалення можна надсилати через меню «Є ідеї?» на банері в правому верхньому куті.

Коли відбудеться загальнодоступний реліз оновленого інтерфейсу «Приват24 для бізнесу», поки невідомо. Що скажете, стало краще чи ні?

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