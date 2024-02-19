«ПриватБанк»: у 2023-му українці оплатили через смартфони-термінали 7,8 млн покупок на суму понад 3,2 млрд грн

«ПриватБанк» поділився статистикою використання застосунку «Термінал», який дозволяє використовувати у якості POS-терміналу власний смартфон.

Зазначається, що за останній рік кількість торговців, що завантажили цей застосунок та зробили щонайменше одну транзакцію, зросла майже у 5 разів ─ з 14 до 48 тис. А загалом застосунок встановили 83 тис. клієнтів.

ТОП 5 підприємців та бізнесів, що найчастіше використовують приймання оплати через смартфон та «Термінал»:

Торгівці на продовольчих та промислових ринках;

Крамниці товарів для дому;

Продуктові крамниці;

Салони краси;

Кафе та ресторани.

Протягом 2023 року за допомогою «Терміналу» українці оплатили 7,8 млн покупок на суму понад 3,2 млрд грн.

За кількістю оплат через «Термінал» та смартфон лідирують продуктові крамниці – майже 600 тис. транзакцій за рік, та заклади громадського харчування – 420 тис. Найбільший середній чек – у салонах краси (1550 грн) та магазинах електроніки (1520 грн).

Кожний четвертий з активних користувачів «Терміналу» (понад 12 тис. підприємців) підключив та постійно користується сервісом програмного реєстратора розрахункових операцій ПРРО «Каса», який працює безпосередньо в застосунку. Такий сервіс вже врахований до тарифу з еквайрингу ─ 1,3% від транзакції для користувачів застосунку «Термінал».

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