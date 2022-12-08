«ПриватБанк»: у листопаді українці витратили на ґаджети та побутову техніку 3,8 млрд грн — на 15% більше, ніж у жовтні

«ПриватБанк» поділився черговим дослідженням споживацьких настроїв — листопадова статистика підтверджує цілком очікуване зростання покупок електроніки та побутової техніки. Йдеться про безготівкові розрахунки у мережі торгових терміналів «ПриватБанку».

Так, у листопаді українці витратили на ґаджети та побутову техніку на 15% більше, ніж у жовтні. загалом ця категорія «підросла» в грошовому вимірі до 3,8 млрд грн. А головною мірою пожвавленню споживчого попиту на техніку посприяв традиційний період розпродажів з нагоди «Чорної п’ятниці». Найбільш популярними товарами місяця стали — і тут теж немає нічого неочікуваного — павербанки та інша техніка для автономного енергозабезпечення.

Також минулого місяця українці більше витрачали на пальне — оплати картками на АЗС проти жовтня зросли на 7,6%, до 2,7 млрд грн. Водночас спостерігався спад за іншими головними категоріями — їжа (-9,6%, 22,1 млрд грн), ліки (-4%, 3,1 млрд грн) і кафе та ресторани (-12,4%, 3,1 млрд грн).

В умовах постійних перебоїв з постачанням електрики набирає популярності послуга зняття готівки на касі — за листопад через торгові термінали «ПриватБанку» українці зняли готівки на касах торгових точок на суму 2,3 млрд грн, що на 43% перевищує жовтневий показник. За останній місяць цією послугою скористалися майже 1,5 мільйона українців, а середня сума за такими операціями складає трохи більше ніж 1,5 тис. грн.

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Загалом же обсяг оплат покупок картками у листопаді виявився меншими, ніж у жовтні на 5,1% — 51 млрд грн. У «ПриватБанку» спад пояснили аварійними перебоями з електрикою.

Раніше monobank розповів, що за підсумками «Чорної п’ятниці» українці скупилися на 8,4 млрд грн — проти 6,5 млрд грн у 2021-му. Водночас голова ради директорів АЛЛО Дмитро Деревицький повідомив, що український ритейл у «Чорну п’ятницю» недоотримав 30% доходу через атаки росії та вимушені блекаути.