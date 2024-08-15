Новини Україна 15.08.2024 о 12:02 comment views icon

«ПриватБанк» удвічі знизив тариф на міжнародні перекази з валютних карток

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«ПриватБанк» удвічі знизив тариф на міжнародні перекази з валютних карток

Тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток «ПриватБанку» знижено удвічі — до 1%  замість 2%.

Нові тарифи діятимуть з 15 серпня 2024 року до 15 лютого 2025 року. 

Надіслати переказ з картки «ПриватБанку» на закордонну картку можна через мобільний додаток або вебверсію Приват24: для цього треба зайти в меню «Переказ на картку», обрати шаблон чи заповнити наново дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію. Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки «ПриватБанку» в доларах США або Євро.

Мінімальна сума переказу – 10 дол. США (в еквіваленті), а максимальна – 29 999 грн (в еквіваленті). Загальна сума переказів на закордонні картки в Приват24 не має перевищувати 100 000 грн (в еквіваленті) на одного клієнта протягом календарного місяця.

Попереднє зниження тарифів діяло з лютого по квітень 2024 року.

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