«ПриватБанк» удвічі знизив тариф на міжнародні перекази з валютних карток

Тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток «ПриватБанку» знижено удвічі — до 1% замість 2%.

Нові тарифи діятимуть з 15 серпня 2024 року до 15 лютого 2025 року.

Надіслати переказ з картки «ПриватБанку» на закордонну картку можна через мобільний додаток або вебверсію Приват24: для цього треба зайти в меню «Переказ на картку», обрати шаблон чи заповнити наново дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію. Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки «ПриватБанку» в доларах США або Євро.

Мінімальна сума переказу – 10 дол. США (в еквіваленті), а максимальна – 29 999 грн (в еквіваленті). Загальна сума переказів на закордонні картки в Приват24 не має перевищувати 100 000 грн (в еквіваленті) на одного клієнта протягом календарного місяця.

Попереднє зниження тарифів діяло з лютого по квітень 2024 року.