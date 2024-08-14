«ПриватБанк» запустив опцію цифрових чайових в застосунку Термінал

«ПриватБанк» запустив нову опцію в застосунку Термінал, яка дозволить українському бізнесу приймати чайові від клієнтів за допомогою смартфона.

«Ми продовжуємо додавати нові функції до Термінала і сьогодні користувачам застосунку, окрім оплати та фіскалізації платежів, доступний сервіс цифрових чайових, який до цього працював лише на традиційних торгових терміналах», — каже керівник напрямку торгового еквайрингу «ПриватБанк» Сергій Макаренко.

Головна мета нової опції зробити доступною оплату саме через застосунок, оскільки цифрові чайові в POS-терміналах «ПриватБанк» доступні вже давно — щомісяця українці залишають майже 100 тисяч безготівкових подяк офіціантам кавʼярень, кафе та ресторанів.

Як активувати опцію чайових у застосунку Термінал?

Щоб активувати сервіс необхідно зайти в застосунок Термінал, обрати «Додаткові сервіси», поставити прапорець навпроти послуги «Чайові» і ввести номер загальної картки персоналу чи окремого офіціанта.

Термінал від «ПриватБанк» — це застосунок, який дозволяє приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфона. Наприкінці жовтня 2023 року «ПриватБанк» запустив Термінал для iPhone, завдяки чому Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone як POS-термінал.

Зазначається, що з початку 2024 року кількість активних мерчантів застосунку Термінала зросла на 5,6 тисячі, а загалом застосунок встановлений вже на понад 45 тисячах пристроїв. Цьогоріч за допомогою Терміналу українці оплатили майже 10 мільйонів покупок на суму понад 3,9 млрд грн.

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