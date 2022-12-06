PSA: Обережніше з купівлею Starlink в Україні — шахраї на OLX перепродають за 40-50 тис. грн акційні «одноєврові» термінали з відстроченим платежем

Через війну та російські обстріли українських об’єктів інфраструктури серед українців значно зросла популярність генераторів та терміналів Starlink. Останні використовуються для відновлення зв’язку в деокупованих регіонах, коворкінгах, а також окремими людьми для створення резервного інтернет-каналу у власних домівках. На жаль, цей популярний товар притягує увагу не лише пересічних українців, а й шахраїв.

Останніми днями почали поширюватися повідомлення про випадки, коли після придбання дорого дефіцитного термінала Starlink за кілька десятків тисяч гривень з користувачів ще додатково списують сотні євро. Наприклад, таку історію розповів у Twitter користувач @omelyankovych. Він придбав на OLX термінал Starlink за 50 тис. грн. А через місяць з його акаунту було автоматично списано €479, що за нинішнім курсом складає майже 19 тис. грн.

А хочете ще прикол? Купуєте на ОЛХ стралінк за 50к, приносите дододму, а через місяць у вас списують 479 євро. Ми один такий придбали. https://t.co/ss8Et9M1GC — Omelyankovych (@omelyankovych) December 4, 2022

Річ у тім, що в деяких країнах Європи доступна можливість придбати Starlink за €1. Решту необхідно буде заплатити через місяць. Шахраї використовують цю особливість для власної наживи. Вони купують Starlink в Європі за €1, перепродують його в Україні вже за €800-1300 (30-50 тис. грн), а згодом кінцевому покупцю, якій реєструє обладнання на себе, належить ще додатково оплатити повну вартість термінала. Завдяки такій схемі шахраї отримують надприбуток в десятки тисяч гривень, а покупцям доводиться кратно переплачувати. Якщо відмовитись від оплати €479, термінал буде заблоковано.

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Наразі на OLX можна знайти багато оголошень, де пропонується купити Starlink разом з усім необхідним обладнанням. Купівля таких пристроїв – ризик, оскільки заздалегідь перевірити придбаний термінал дуже складно. Можна лише запросити підтвердження оплати у продавця. Або вже після купівлі можна переглянути історію оплат. Але це вже не врятує від необхідності додатково заплатити €479.