PvE в Overwatch 2 не буде — Blizzard скасувала обіцяну раніше сюжетну кампанію у зв’язку з неспроможністю втілити ідею

Анонсуючи Overwatch 2 у 2019 році, Blizzard обіцяла новий режим кампанії та спільні місії героїв. Потім вихід гри кілька разів відкладався, і в якийсь момент компанія перестала говорити про PvE-режим. Зрештою, у Blizzard вирішили випустити тільки новий PvP-матеріал Overwatch 2, а про PvE – подбати пізніше.

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Це «пізніше» нарешті настало та принесло погані новини для тих, хто очікував запуску PvE в Overwatch 2. Blizzard провела трансляцію, під час якої поділилася подробицями про майбутні оновлення гри. При цьому стало відомо, що раніше заплановані «місії героїв», які включали кооперативну гру, довгостроковий прогрес і дерева талантів, були скасовані.

Керівник проєкту Overwatch 2 Аарон Келлер підкреслив, що рішення стало результатом «складного вибору»: продовжити роботу над PvE-режимом «без кінця на горизонті» або скоротити PvE-складову Overwatch 2.

«Ми не можемо реалізувати початкове бачення PvE, яке було показано у 2019 році», – сказав під час трансляції виконавчий продюсер Overwatch 2 Джаред Нойс. «Це означає, що ми не випускатимемо цей спеціальний режим героя з деревами талантів, цей довгостроковий прогрес сили. Ці речі просто більше не входять до наших планів», – додав він.

Замість місій герої Blizzard планує випустити окремі сюжетні місії з роликами, які «вперше з моменту виходу оригінальної гри просунуть сюжетну лінію Overwatch вперед». Blizzard каже, що сюжетні місії будуть спільними, але схоже, що вони не призначені для повторного проходження як спочатку заплановані місії героїв.

Перша частина сюжетних місій з’явиться у 6-му сезоні Overwatch 2, який стартує у серпні. Докладніше вивчити плани компанії на сезони 5-7 можна у наступній дорожній карті.

Джерело: pcgamer