Рада звільнила Михайла Федорова з посади глави Мінцифри — його підвищать до віцепремʼєра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій

Верховна Рада проголосувала за звільнення голови Мінцифри, а на наступному пленарному засіданні його призначать на ту саму посаду, але вже з ширшими повноваженнями — Федоров відповідатиме за розвиток освіти, науки та технологій (включаючи мілітарітех).

Назва нової посади — віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України.

Крім того, сьогодні парламент звільнив з посади міністра освіти й науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.