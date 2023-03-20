Рада звільнила Михайла Федорова з посади глави Мінцифри — його підвищать до віцепремʼєра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій

Верховна Рада проголосувала за звільнення голови Мінцифри, а на наступному пленарному засіданні його призначать на ту саму посаду, але вже з ширшими повноваженнями — Федоров відповідатиме за розвиток освіти, науки та технологій (включаючи мілітарітех).
Назва нової посади — віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України.
Крім того, сьогодні парламент звільнив з посади міністра освіти й науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.
- У грудні 2018 Михайло Федоров очолив digital-напрямок виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. У 2019 році був обраний народним депутатом від партії Слуга народу, тоді ж став позаштатним радником президента з digital-напрямку. У серпні того ж року Федорова призначили віцепрем’єр-міністром, міністром цифрової трансформації.
- Разом з командою Міністерства Федоров запустив низку сервісів та проєктів, у тому числі — портал та застосунок державних послуг «Дія» та спеціальний правовий простір для ІТ-компаній «Дія.City». Під час повномасштабного вторгнення рф Федоров посприяв запуску інтернет-сервісу Starlink в Україні.
Понад 400 резидентів та 4 млрд гривень сплачених податків — Дія.City відзначає свою першу річницю