Японська компанія Rakuten (власник Viber) відзвітувала щодо протидії телефонним шахраям та спамерам в Україні за 2022-2023 роки.

Шахраїв у Viber стало менше. Принаймні, так кажуть у Rakuten

Торік Rakuten Viber заблокував в Україні 37 тис. акаунтів телефонних шахраїв та спамерів — втричі менше, ніж у 2022, коли було заблоковано 130 тис. облікових записів. За весь 2023 рік близько 60 тисяч користувачів повідомили про телефонний спам або шахрайство — майже вп’ятеро менше, ніж у 2022 році. Водночас близько 450 000 українців протягом 2023 року отримали дзвінки від спамерів або шахраїв — у 2022-му таких було зафіксовано у 3,6 раза більше.

Rakuten Viber прямо пов’язує зменшення активності шахраїв на платформі з постійним вдосконаленням внутрішніх інструментів для поведінкової оцінки та ШІ. Зокрема Rakuten окремо згадує систему антиспаму Viber — механізм розпізнає (на основі різноманітних факторів, зокрема поведінкових) та блокує шахрайські облікові записи. Минулої осені на Android з’явилася «Ідентифікація абонентів» — своєрідний індикатор спаму. Функція безпеки спирається на той самий поведінковий аналіз та попереджає, коли з невідомого номера телефонує ймовірний спамер/шахрай.

Принагідно Rakuten Viber нагадує, що всі чати та особисті дзвінки користувачів месенджера компанії зашифровані наскрізним шифруванням (привіт Telegram). Всі доступні функції приватності та безпеки у Rakuten Viber зібрані в меню Параметри -> Конфіденційність.

У нещодавньому опитуванні Rakuten Viber повідомляв, що зараз 56% українців не беруть слухавку, коли телефонують невідомі номери.

Наскільки ефективно Rakuten Viber блокує шахраїв/спамерів (опитування ITC.ua)

Нумо проведемо швидке опитування — чи справді Rakuten Viber так ефективно протидіє шахраям та спамерам?

Ситуація з шахраями/спамерами в Rakuten Viber Стало краще

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