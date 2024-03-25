Дзвінки лише для своїх: 56% українців не беруть слухавку, коли телефонують невідомі номери

Відповідно до опитування Rakuten Viber, 56% опитаних українців скептично налаштовані до незнайомих номерів — 29% взагалі не відповідають на сторонні дзвінки, тоді як 27% можуть взяти слухавку, якщо очікують дзвінка (від кур’єра, магазину тощо).

Абсолютна більшість респондентів (67%) не перетелефонують, якщо побачать пропущений дзвінок зі стороннього номеру, близько чверті перевірять контакт (14% користуються для цього спеціальними програмами, ще 9% шукають в інтернеті та месенджерах) і лише 10% одразу перетелефонують.

На питання «Чи відповідаєте ви на дзвінки з незнайомих номерів» відповіді розподілилися наступним чином:

Так — 44%;

Ні — 29%;

Тільки якщо очікую дзвінка з незнайомого номера (курʼєр, магазин тощо) — 27%.

На питання «У вас пропущений з незнайомого номера. Ваші дії?» респонденти відповіли так:

Нічого не зроблю і не перетелефоную — 67%;

Скористаюся спеціальними програмами для перевірки номерів — 14%;

Одразу перетелефоную — 10%;

Спершу пошукаю в інтернеті та месенджерах, хто це — 9%.

Опитування проводилось онлайн та анонімно серед 70 тисяч користувачів Viber. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

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