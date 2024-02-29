Raspberry Pi святкує 12 річчя з продажами понад 61 млн пристроїв

Мікрокомп’ютеру Raspberry Pi виповнилося 12 років. Перший пристрій був випущений 29 лютого 2012 року і мав початковий тираж 10 тис. одиниць. Але оскільки попит перевищував пропозицію, згодом було зроблено більше. Відтоді було продано 57 млн комп’ютерів Raspberry Pi та 4 млн мікроконтролерів Raspberry Pi Pico.

За словами генерального директора Raspberry Pi Ебена Аптона, найбільш продаваними моделями були плати Raspberry Pi 3. Raspberry Pi 3B / 3A+ і 3B+, випущені між 2016 і 2018 роками, було продано 23 млн одиниць, приблизно 37,7% від загального обсягу продажів.

Версія Raspberry Pi 4, випущена у 2019 році, найдовше протрималася як флагманська модель, хоча це було здебільшого через пандемію та глобальний дефіцит чипів. З 2019 року до кінця 2023 року панувала Pi 4, потім флагманом стала модель Raspberry Pi 5.

В загальний обсяг продажів Raspberry Pi Pico (Pico, Pico W, Pico H та Pico WH) вартістю приблизно в $4 не включаються системи-на-чипі RP2040 вартістю $1.

Дані про продажі Raspberry Pi за весь час:

Raspberry Pi 3B / 3A+ / 3B+ ─ 23 млн

Raspberry Pi Pico ─ 4 млн

Інші моделі Pi ─ 34 млн

Водночас компанія не надала докладнішої статистики щодо продажів окремих модифікацій.

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Джерело: tomshardware

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