Razer та Gillette випустили «‎геймерську бритву» – на жаль, без підсвітки та лазерів

Бритва Razer та Gillette, по суті, лише отримує індивідуальну палітру (фірмовий кислотно-зелений колір замінює багато хромованих елементів на ванільному блоці звичайної GilletteLabs) й логотип змії.

Тут немає RGB та можливості синхронізуватися з ноутбуком, гарнітурою, клавіатурою, мишею – тож це точно не бритва нового покоління 🙂, однак є деякі покращення для гоління обличчя.

В Gillette зазначили, що ідея колаборації отримала натхнення з першоквітневого жарту про «мишку для гоління‎» Razer Razer. Звідти й слоган для нової бритви – «від геймерів для геймерів‎».

А так у компанії описують власну роботу:

«Gillette і Razer зустрілися на стику дизайну, інновацій і передових технологій, щоб представити продукт обмеженої серії. Обидва бренди співпрацювали над елементами дизайну різними способами, щоб використовувати сильні сторони один одного для створення унікального та привабливого продукту, об’єднуючи та інтегруючи візуальну та фірмову ідентичність обох партнерів».

GilletteLabs Razer Limited Edition надійде в продаж по всьому світу наприкінці серпня у двох варіантах — із зеленим контейнером Razer і без нього. Також можна придбати запасні леза.

В Gillette сказали, що «кінцева ціна залежить виключно від роздрібного продавця», однак звичайний GilletteLabs обійдеться в США мінімум у $23, тож стартуватимуть явно від цієї вартості.

Джерело: The Verge