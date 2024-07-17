Редактор модів Baldur’s Gate 3 очікується у вересні — його тестувальники задоволені

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Наближається сьомий великий патч Baldur’s Gate 3, який принесе довгоочікуваний редактор модів Baldur’s Gate 3 Toolkit на ПК. Деякі модери вже змогли їх використати, і їм дуже сподобалося.

Larian Studios розповіла, які речі у грі можна буде створювати за допомогою нового інструменту. Також з’явилися відгуки модерів, які тестували його закриту альфа-версію. Студія раніше зазначала, що деякі радикальні зміни сценарію та оголені модифікації офіційно не підтримуватимуться, їх все ж можна буде створити без застосування офіційного інструмента. отже, що доступно:

Предмети — зброя, обладунки компоненти для крафту та інше

Косметичні зміни — волосся, бороди та інші текстури й моделі

Класи та підкласи — створення нових та модифікація наявних, зміна властивостей, навичок та характеристик

Раси — їх можна створювати та редагувати, змінювати зовнішність, здібності та характеристики

Скіни кубиків — можна переробляти та змінювати їхній вигляд

Інтерфейс — розширення можливостей та зміна оформлення

Різноманітні зміни геймплею, які Larian називає «покращенням життя»

Один з модерів, TechRoot, творець популярного моду Faerun Colors, зазначає, що досі він мав створювати мод повністю у коді. Однак офіційний інструментарій це змінив.

«Тепер набір інструментів дозволяє мені вибрати саме той колір, який я хочу, де я хочу, і побачити у грі інші тисячі кольорів, про які я навіть не думав. Я більше не пишу, тепер я малюю. Завдання, які раніше були виснажливими, як-от створення значків та їхня реєстрація у грі, тепер відбуваються у легко зрозумілих та зручних меню».

Інший модер, LostSoul, зазначає, що він зміг створити свій перший мод через годину після встановлення редактора: «Я був вдячний Larian за те, що студія надала авторам модів можливість навчатися та надати відгуки. Коли ви справді намагаєтеся навчитися та створити мод, ви можете визначити, де вдосконалення найбільше потрібні».

Сьомий патч вийде у вересні, а редактор модів буде доступним для використання лише на ПК. Згодом створені моди можна буде експортувати у консольні версії Baldur’s Gate 3.

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Джерела: Steam, GamesRadar

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