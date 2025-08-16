Бренда та Сінді у франшизі "Дуже страшне кіно"

Минулого року стало відомо про відновлення культової комедії “Дуже страшне кіно” / Scary Movie. До роботи над сценарієм нової частини знову об’єднались брати Веянси, які працювали над деякими попередніми частинами. А тепер з’ясувалося, що до своїх попередніх ролей повернуться акторки Реджина Голл та Анна Феріс. Вони знову з’являться на екрані в образах Бренди та Сінді.

Акторки заявили:

“Ми не можемо дочекатися, щоб повернути Бренду й Сінді до життя та знову об’єднатися з нашими великими друзями Кіненом, Шоном і Марлоном — трьома чоловіками, за яких ми буквально готові віддати життя (у випадку Бренди — ще раз)”.

Голл і Фаріс знімалися у всіх фільмах франшизи, окрім п’ятої частини, яка вийшла у кінотеатрах у 2016 році. Новий фільм “Дуже страшне кіно 6” стане масштабним возз’єднанням. Брати Вейанс уперше за 18 років працюватимуть разом над оригінальним сценарієм, який вони пишуть спільно з Ріком Альваресом. Брати фактично створили серію, але відійшли від неї після другої частини 2001 року. Нову стрічку випускає Miramax у партнерстві з Paramount. Знімання стартують у жовтні, а світова прем’єра в кінотеатрах запланована на 12 червня 2026 року.

Це повернення виглядає дуже вчасним: 2025 рік перенасичений фільмами жахів (вже вийшли “Грішники“, “Пункт призначення: Родове прокляття“, “28 років потому” тощо), і глядачі вже втомилися від одноманітності. Жанр буквально потребує сатиричного відпочинку — і “Дуже страшне кіно” може ним стати.

Франшиза, яка заробила майже $900 млн у прокаті, була створена Марлоном, Шоном і Кіненом Айворі Вейансами. Саме Кінен написав і зняв перші дві частини та повертається як продюсер. Марлон і Шон були сценаристами й виконавцями головних ролей у перших фільмах.

Шоста частина “Дуже страшне кіно” матиме нового режисера — Майкла Тіддеса. Він давно співпрацює з братами Веянсами, починав асистентом на зніманні “Блондинки в шоколаді”, а згодом зняв їхні відомі стрічки: сатиричний хорор “Будинок з паранормальними явищами” та комедії для Netflix — “Голяка” і “Шестерняшки”.

Виконавчими продюсерами виступають Джонатан Глікман, Александра Лоуї та Томас Задра від Miramax.

Франшиза налічує п’ять картин. Перша вийшла у 2000 році як пародія на культові американські фільми жахів. Вона стала одним із найуспішніших Горорів з рейтингом R усіх часів, й установила рекорд стартових касових зборів серед фільмів з рейтингом R — $42,5 млн у перший вікенд.

