«28 років потому» дебютував зі 100% на Rotten Tomatoes — потім трохи збавив

«28 років потому» від Денні Бойла / Кілліан Мерфі

Фільм Денні Бойла «28 років потому» стартував на Rotten Tomatoes із 95% позитивних відгуків — це найкращий показник серед усіх частин франшизи.

Спочатку фільм утримував ідеальний рейтинг в 100%, але незабаром йому трохи занизили оцінку. На Rotten Tomatoes попередні частини франшизи мають нижчі оцінки: «28 днів потому» — 87% (236 рецензій), «28 тижнів потому» — 72% (196 рецензій).

Фільм розгортається через три десятиліття після подій «28 днів потому». У ролях — Джоді Комер (Айла), Рейф Файнс (доктор Ієн Келсон) та Аарон Тейлор-Джонсон (Джеймі). Кілліан Мерфі, який був головним героєм першої частини, повернувся як виконавчий продюсер і підтвердив участь у продовженнях. В одному із зомбі побачили Мерфі, але то був британський артдилер та фотомодель.

Як результат, критики хвалять сильну гру акторів, виразну режисуру й небанальний підхід до жанру. Деякі сварять стрічку за нестандартну подачу сюжету, але більшість вважає її новим подихом:

Джейк Койл, Associated Press: «Свіжий результат. Це надзвичайно душевна історія дорослішання, зважаючи на кількість хребтів, які виривають із тіл».

Кларіс Лафрі, Independent (UK): «“28 років потому” — це постбрекзитна, з огляду на COVID, інтерпретація цього світу, із доданими ідеями націоналізму, ізоляціонізму та культурної зброї. Але знову ж таки, стрічка енергійна й проста».

Девід Фір, Rolling Stone: «Чи зійдеться все це в задовільне ціле… важко сказати. Але сам по собі похід Бойла й Гарленда назад у цей пекельний пейзаж — це найвлучніше, що можна зробити, щоб кинути жовчний, почервонілий погляд на наш сучасний момент».

Пітер Дебруж, Variety: «Зазвичай ми звертаємось до наповнених адреналіном розваг у пошуках катарсису. Захопливе перезавантаження від Бойла дарує ще й прозріння”.

Бен Тревіс, Empire Magazine: «У фільмі “28 років потому” Бойл і Гарленд повертаються, щоб вдихнути захопливе життя в перенасичений жанр. Жодного очевидного вибору тут немає».

Девід Руні, The Hollywood Reporter: «Це ніколи не сприймається як цинічна спроба повернутися до перевіреного матеріалу суто з комерційних причин. Здається, творці повернулися до історії, чия алегорична критика похмурого політичного ландшафту сьогодення звучить ще більш актуально».

Мері Кассел, Screen Rant: «Хоча це радше перезапуск, ніж сиквел, “28 років потому” вшановує оригінальний фільм, не втрачаючи своєї оригінальності та свіжого духу».

Джефф Юїнг, The Direct: «Усе це — великі ідеї, вражаючі візуальні образи та сильна акторська гра, що підтримує цікавих персонажів… але й несподівані вчинки героїв та сюжетні вигадки, які змушують квест Спайка з порятунку матері здаватися побічною місією, а не основною історією».

В українських кінотеатрах прем’єра відбулася 19 червня. Цікавий факт: команда майже повністю зняла фільм на ‌iPhone 15‌ Pro Max та використовувала прийоми «в стилі Матриці».

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Джерело: Rotten Tomatos