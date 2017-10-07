RUINER: взлом мозга

Выпуск киберпанковской action/RPG RUINER одновременно с выходом фильма Blade Runner 2049, к которому она не относится никаким боком – гениальное маркетинговое решение. Тем более что название игры, RUINER, удивительным образом хочется прочитать именно как RUNNER. Что ж, простим авторам этот небольшой чит, уж очень хороша сама игра.

RUINER Жанр action/RPG

Платформы Windows

Разработчики Reikon Games

Издатель Devolver Digital

Сайты ruinergame.com , Steam

Зачем я должен был убить Босса? Почему я ничего не помню? Почему я лишен голоса и лица? Откуда у меня способности и рефлексы убийцы? Что скрывается под этой маской? Брат, у меня есть брат? Кто такая Она? Что Она от меня хочет? Куда Она меня ведет и зачем помогает? И почему, черт побери, Она настойчиво называет меня Щеночком? Мелкая курносая нахалка по ту сторону экрана, голос в моей голове…

Меня взломали, по крайней мере Она так говорит. Взломали и поставили задачу убить Босса. Попытаться убить Босса. Я не видел людей перед собой, только препятствия на пути к цели и не интересовался ничем, кроме оружия, которое могло бы уничтожить того, кого мне приказали ненавидеть. Я сам был оружием. Оружием, предохранителем которого являлся мой собственный брат. Она так говорит. Она, которая спасла меня. Наверное, спасла. Взломала взломщиков, перехватила управление и привела к своему другу. А теперь она хочет, чтобы я нашел хакера, решившего убить Босса, и спас своего брата. Зачем это ей? Кто она вообще такая? Но поводок в ее руке, так что вперед, искать хакера.

Киберпанковская стилистика так редко прорывается в игры, что каждый такой проект, особенно настолько целостный, как RUINER, стоит ценить. Тем более что RUINER хорош не только мастерским обыгрыванием киберпанковских клише и игрой с цветом, он хорош и геймплеем, который иначе как термоядерным и не назовешь.

RUINER – это action/RPG с большой буквы «A». Игра, в которой ваша жизнь зависит от миллисекундных задержек, скорости прохождения нервных импульсов и чувства такта в этом смертельном танце. Здесь враги очень больно жалят, умеют телепортироваться вам за спину и становиться невидимыми. Здесь в буквальном смысле слова нужно уметь просачиваться между пулями, льющимися свинцовым дождем. Врагов много, они очень быстрые, злые и совсем не шутят.

Но и вы не лыком шиты. Вы умеете замедлять время, совершать стремительные рывки, уходя с линии атаки, блокировать смертельный урон с помощью отражающего поля, оглушать противников, подчинять своей воле и многое другое. Только не все сразу, на все сразу не хватит очков. Зато боевой билд можно пересобрать под каждую арену, под каждого нового противника, в любой момент времени. Только что предпочитали дальнобойное оружие с большим боезапасом? Переключитесь на меч и стремительные прыжки! Пять минут назад швыряли в противников гранаты? Теперь поразите их волю. Ролевая и боевая система RUINER на удивления гибкая и позволяет настроить персонажа под ваш индивидуальный стиль. Одно не изменится – игра так и останется очень быстрой и рывок всегда будет одним самых востребованных боевых приемов. Без этого никак.

В RUINER масса огнестрельного оружия, причем, в традициях action/RPG, с модификаторами, зависящими от того, сколько ненужных стволов переработает ваша оружейная мельница. Мельница -– это такой агрегат, который поглощает все оставшееся на поле бое неиспользованное оружие и превращает его в местный аналог опыта, карму, и новый редкий ствол. Кстати, интересное решение, остальным action/RPG стоит позаимствовать. В общем, оружия здесь много, но вот патроны в нем конечны, так что полагаться стоит на клинок, он никогда не подведет.

Несмотря на все киберпанковские красоты городка, в который вас приведет Она, долго вы там не задержитесь, а все миссии будут проходить в железном нутре города. В подвалах, на подземных заводах, в тайных лабораториях. Стильных, но собранных из достаточно одинаковых фрагментов, повторяющихся, похожих. Зато противников на каждом новом уровне подбрасывают новых. От разукрашенных членов молодежных уличных банд до киберниндзя, двигающихся быстрее мысли и выпотрошенных Виртуальностью людских оболочек, местных зомби. Плюс в RUINER, конечно же, есть боссы. С большой полоской жизни, толстой броней, несколькими ипостасями, которые нужно победить последовательно. Здесь вы и будете умирать чаще всего. И оживать, подгоняемые Ее голосом: «Вперед, щеночек!».

И музыкой, конечно же музыкой. Техно, перемешанное с народными африканскими и славянскими напевами. Ритмичное, гонящее вперед, задающее ритм боя. Музыка, яркий мигающий свет и Ее голос: «Вперед, щеночек!». Саундтрек можно приобрести отдельно, в качестве DLC.

RUINER — не очень большая игра. На простом уровне сложности ее можно пройти за четыре часа. На среднем понадобится несколько сотен смертей и шесть-восемь часов. На попытках дойти до титров на высокой сложности вы успеть поседеть. И без того достаточно хардкорная, RUINER на повышенной сложности превращается в настоящий ад. Огнестрельное оружие становится почти бесполезным, а противники чаще всего убивают вас с одного удара. Но попытаться все-таки стоит. Потому что победа здесь приносит настоящее удовлетворение.

RUINER – отличный пример качественно сделанной, стильной, ориентированной на геймплей инди-игры. Небольшая, но очень целостная, сложная, красивая и кровавая. Впрочем, я бы не отказался от такой action/RPG и в более открытом мире. Diablo на стероидах в мире киберпанка, что может быть круче?

P.S. У RUINER есть нечто общее по темпу, сложности и базовым правилам с недавней Nex Machina, 12 is Better Than 6, Mr. Shifty и Hotline Miami. Учитывайте это, если решите попробовать эту игру.

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