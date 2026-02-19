CDPR показала "розпаковку" ювілейної колекції Cyberpunk 2077: мінімум $150, але без гри

Cyberpunk 2077

CD Projekt Red показала колекційний набір до 5‑ї річниці Cyberpunk 2077 — і він коштує $145… без самої гри.





Версію з Deluxe‑виданням гри можна взяти за $190, але наразі немає ні фізичних копій для консолей, ні коду Steam — лише заявлена опція. Придбати набір можна тільки в США та Канаді.

У колекційному наборі до 5‑ї річниці є репліка біочіпа Relic, який світиться на підставці чи при підключенні, три голографічні карти Таро, два значки, флешка з саундтреком і сталевий кейс. Біочіп виглядає як артефакт із гри, карти мають голографічний ефект, а флешка з вигравіруваним логотипом містить музику з всесвіту Найт-Сіті.

Relic — ключовий сюжетний артефакт, з якого стартує історія. Саме через нього герой Ві знайомиться з Джонні Сільверхендом, роль якого виконав Кіану Рівз. У Cyberpunk 2077 цей біочіп містить цифрову особистість Сільверхенда, що потрапляє в мозок Ві після невдалого пограбування.





Карти Таро теж відсилають до побічного квесту Fool on the Hill, де Ві шукає графіті з арканами по Найт-Сіті. У наборі є карти Імператора, Світу та Сили. А значки зроблені з логотипом Relic та брендингом корпорації Arasaka.

Ми писали, що продажі самої Cyberpunk 2077 до кінця 2025 року перевищили 35 млн копій. Гра стала “золотою жилою” для CDRP, яка допомогла студії масштабувати свої проєкти. Минулого року CD Projekt стала однією з найдорожчих компаній ЄС. На сьогодні команда із сотень розробників працюють над сиквелом, але він на стадії передпродакшну і ще далекий від релізу. Поки що польська студія спрямовує основні сили на The Witcher 4, яку перетворять на трилогію про Цірі.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: NotebookCheck, Game Spot