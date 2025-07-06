Перший тизер Cyberpunk: Edgerunners 2 / «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю II» — CD Projekt Red і Netflix анонсували другий сезон

Лого Cyberpunk: Edgerunners 2

CD Projekt RED анонсувала другий сезон аніме-серіалу Cyberpunk: Edgerunners 2 / «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю II» від Netflix, з подіями у світі Cyberpunk 2077.

Аніме створює студія Trigger, автор першого сезону. Режисером став Кай Ікараші, Бартош Штибор з CDPR є шоуранером, сценаристом і продюсером. Канно Ічіґо (Promare, Cyberpunk: Edgerunners) є головним дизайнером персонажів, а Масахіко Оцука займається адаптацією сценарію. Вчора акаунт серіалу в X оприлюднив постер сезону, а сьогодні з’явився тизер.

«Коли світ засліплений видовищами, на які крайнощі потрібно піти, щоб ваша історія мала значення?», — йдеться у першому повідомленні. «Девід мертвий. Але Найт-Сіті живе», — повідомляє друге.

Серіал, вочевидь, не продовжуватиме сюжет першого сезону. Автори повідомляють про нову окрему історію з 10 епізодів у світі Cyberpunk 2077, яка вже знаходиться у виробництві.Наразі не йдеться про дату виходу, але сезон «вийде на Netflix, коли буде готовий».

«Історія Девіда, можливо, закінчилася, але в Найт-Сіті ще багато відкриттів. Те, що легендарна анімаційна студія Trigger знову з нами, дозволяє нам у CD Projekt Red радо представити справжню хроніку спокути та помсти, щось не схоже на те, що ми робили раніше», — розповідає Бартош Штибор.

Перший сезон Cyberpunk: Edgerunners стартував у вересні 2022 року та отримав схвальні відгуки фанатів і критиків. Він спровокував підвищення цікавості до Cyberpunk 2077 та повернення гравців. Друга гра, яку поки називають Cyberpunk 2, теж знаходиться у роботі.

Джерело: IGN