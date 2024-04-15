Рекрутери Google та Amazon вважають рамку «Open to work» з LinkedIn «червоним прапорцем» для роботодавців

Колишні рекрутери Google та Amazon вважають, що напис open to work на вашій аватарці в LinkedIn — це найбільший «червоний прапорець» для роботодавців.
З ними погоджуються багато експертів галузі, але, як говориться, є багато нюансів. CNBC наводить основні аргументи в дискусії.
«Це найбільший “червоний прапорець”, який може бути у кандидата», — зазначила ексрекрутерка Google Нолан Черн.
Фахівці мотивують це тим, що по-справжньому затребувані фахівці (або ті, хто хоче здаватися такими) не повинні нікому показувати, що шукають роботу.
«В HR є істина, що найкращі люди не шукають роботу. І тому вони також не будуть показувати, що шукають роботу», — розповіла колишня рекрутерка Amazon Ліндсі Мастейн.
Коли справа доходить до найму, рамка open to work може показати, що це саме ви шукаєте роботу. І відповідно, більш мотивовані/зацікавлені, й тому можете піти на поступки: «вам щось від мене потрібно — я маю владу в цій розмові».
Але не всі кар’єрні експерти погоджуються з цим.
Open to work — 33 млн користувачів
LinkedIn створив рамку open to work під час пандемії, у червні 2020 року. Тоді за лічені тижні роботу втратили мільйони людей.
Відповідно, компанія просто вирішила допомогти людям і зробити так, щоб рекрутери звернули на них увагу.
Рамка залишається популярною і зараз. За даними LinkedIn, наразі нею користуються понад 33 мільйони людей.
В LinkedIn ж стверджують, що люди, які скористалися рамкою, мають вдвічі більше шансів отримати повідомлення від рекрутера. Також вони на 20% частіше отримують повідомлення від спільноти LinkedIn загалом, деякі з них повідомляють про вакансії в компаніях.
Може стати в пригоді
Одна з переваг використання рамки полягає в тому, що невеликі компанії, які не мають бюджету для рекрутерів, можуть бачити, хто шукає роботу.
Наприклад, коли компанія C-Suite Coach активно наймала, рамка «значно полегшила пошук кандидатів».
Зрештою, все залежить від контексту. Одні роботодавці можуть нормально ставитися до цього, інших це може відштовхувати.
Але незалежно від цього, куди більше значення має наповнення профілю: список попередніх і поточних посад, ваших досягнень у кожній ролі і т.д. Якщо у вас стоїть рамка open to work, а ваш профіль пустий — це принципово нічого не змінить.