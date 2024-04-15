Новини Новини 15.04.2024 о 20:05 comment views icon
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Рекрутери Google та Amazon вважають рамку «Open to work» з LinkedIn «червоним прапорцем» для роботодавців

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Колишні рекрутери Google та Amazon вважають, що напис open to work на вашій аватарці в LinkedIn — це найбільший «червоний прапорець» для роботодавців.

З ними погоджуються багато експертів галузі, але, як говориться, є багато нюансів. CNBC наводить основні аргументи в дискусії.

«Це найбільший “червоний прапорець”, який може бути у кандидата», — зазначила ексрекрутерка Google Нолан Черн.

Фахівці мотивують це тим, що по-справжньому затребувані фахівці (або ті, хто хоче здаватися такими) не повинні нікому показувати, що шукають роботу.

«В HR є істина, що найкращі люди не шукають роботу. І тому вони також не будуть показувати, що шукають роботу», — розповіла колишня рекрутерка Amazon Ліндсі Мастейн.

Коли справа доходить до найму, рамка open to work може показати, що це саме ви шукаєте роботу. І відповідно, більш мотивовані/зацікавлені, й тому можете піти на поступки: «вам щось від мене потрібно —  я маю владу в цій розмові».

Але не всі кар’єрні експерти погоджуються з цим.

Open to work — 33 млн користувачів

LinkedIn створив рамку open to work під час пандемії, у червні 2020 року. Тоді за лічені тижні роботу втратили мільйони людей.

Відповідно, компанія просто вирішила допомогти людям і зробити так, щоб рекрутери звернули на них увагу.

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Рамка залишається популярною і зараз. За даними LinkedIn, наразі нею користуються понад 33 мільйони людей.

В LinkedIn ж стверджують, що люди, які скористалися рамкою, мають вдвічі більше шансів отримати повідомлення від рекрутера. Також вони на 20% частіше отримують повідомлення від спільноти LinkedIn загалом, деякі з них повідомляють про вакансії в компаніях.

Може стати в пригоді

Одна з переваг використання рамки полягає в тому, що невеликі компанії, які не мають бюджету для рекрутерів, можуть бачити, хто шукає роботу.

Наприклад, коли компанія C-Suite Coach активно наймала, рамка «значно полегшила пошук кандидатів».

Зрештою, все залежить від контексту. Одні роботодавці можуть нормально ставитися до цього, інших це може відштовхувати.

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Але незалежно від цього, куди більше значення має наповнення профілю: список попередніх і поточних посад, ваших досягнень у кожній ролі і т.д. Якщо у вас стоїть рамка open to work, а ваш профіль пустий — це принципово нічого не змінить.


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