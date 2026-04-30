Divine: відродження Vine Джека Дорсі з'явилося в App Store і Google Play, ностальгія без ШІ-сміття

Divine: відродження Vine від Джека Дорсі з'явилося в App Store і Google Play / DiVine

Vine офіційно повернувся — під новою назвою. Застосунок Divine, який розробляє некомерційна організація And Other Stuff за підтримки Джека Дорсі, став доступний в App Store і Google Play. І встиг випередити Ілона Маска.

Що таке Divine і звідки він узявся

Vine запустився у червні 2012 року під Twitter, коли компанією керував Дорсі, і став піонером короткого вертикального відео — саме він проклав дорогу TikTok та Instagram Reels. На піку у 2015 році сервіс мав понад 200 мільйонів активних користувачів і допоміг розкрутитися таким зіркам, як Логан Пол, Леле Понс і Ліза Кошу. Але Twitter занедбав платформу, закрив її у 2017-му, а відеоархів остаточно зник у 2019-му.

Divine — спроба виправити це. Застосунок створив Еван Хеншо-Плат, колишній співробітник Twitter і учасник And Other Stuff, якого надихнув подкаст-серіал “Vine: Six Seconds That Changed the World”. Команда провела масштабну реконструкцію архіву через резервні копії ArchiveTeam та Internet Archive — у результаті у застосунку вже доступні 500 000 класичних відео з оригінального Vine разом із відновленими даними про взаємодію.

Дорсі проти Маска

Показово, що Divine випередив Ілона Маска. Минулого року той анонсував Grok Imagine як “новий AI Vine” і натякав на можливе відродження оригінального архіву. Divine зробив це першим — і без штучного інтелекту.

Еван Хеншо-Плат пояснив мотивацію команди:

“Саме вайнери казали: Ні, ні — це набагато важливіше, ніж просто ностальгія. Вони хотіли щось на кшталт Vine, що перезапустить соціальні медіа і відфільтрує ШІ-сміття. Вони самі попросили нас зачекати і зробити все правильно.”

Технологія: відкриті протоколи замість закритих екосистем

Технічно Divine відрізняється від звичних платформ: в основі лежить Nostr — відкритий децентралізований протокол, який також підтримує Дорсі. Це означає, що платформа не залежить від централізованих серверів однієї компанії, а творці зберігають повний контроль над своїм контентом і аудиторією. Команда також експериментує з інтеграцією AT Protocol (Bluesky) і ActivityPub (Mastodon, Threads від Meta).

Замість єдиного рекламного алгоритму користувачі зможуть обирати між кількома алгоритмами рекомендацій. Боротьба з AI-контентом задекларована як пріоритет — у застосунку є багаторівнева система його виявлення.

“Повертаючи Vine на децентралізовану мережу, вони нарешті виправляють кожну помилку”, — написав Джек Дорсі в офіційному прес-релізі. “Ні для кого не секрет, що ми не знайшли бізнес-моделі для Vine. Один із засновних принципів Divine — творці завжди матимуть повний контроль над своїм контентом і підписниками, що дозволить їм самостійно монетизувати роботу.”

Наразі Divine працює в режимі запрошень, але компанія обіцяє відкритий доступ найближчими місяцями.

Джерело: Gizmodo