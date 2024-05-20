Новини Ігри 20.05.2024 о 20:04 comment views icon

Релізний трейлер Senua’s Saga: Hellblade II — гра виходить вже завтра, 21 травня

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту

Релізний трейлер Senua’s Saga: Hellblade II — гра виходить вже завтра, 21 травня

Розробники Senua’s Saga: Hellblade II Ninja Theory опублікували трейлер запуску гри, у якому докладно описано всі випробування та страждання, які Сенуа зазнає під час своєї подорожі. Це бої з демонами, вогонь, та багато плачу. Як пожартували у The Verge, «зрештою, гра називається Hellblade, а не Very Nice Spring Day Blade».

Заявлено, що відео трейлеру відзняте на Xbox Series X. У описі гри йдеться:

«У сиквелі відзначеної нагородами гри Hellblade: Senua’s Sacrifice Сенуа знову вирушає у сувору подорож на виживання крізь міфи й жахіття Ісландії епохи вікінгів. Прагнучи врятувати тих, кого занапастила безжальна тиранія, Сенуа вступає у двобій із темрявою всередині та ззовні».

Гра вийде у вівторок, 21 травня, на Xbox та ПК. Гра має текстову українську локалізацію, у Steam зараз стоїть ціна 925₴. Системні вимоги наступні:

Senua’s Saga: Hellblade II

Творці Hellblade 2 щодня ділитимуться контентом гри до її релізу 21 травня — також відомі системні вимоги

Онлайн-курс "Створення електронної музики" від Skvot.
Практичний курс про те, як знайти власний стиль та написати й зарелізити свій перший трек.
Програма курсу і реєстрація

 


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати