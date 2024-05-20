Релізний трейлер Senua’s Saga: Hellblade II — гра виходить вже завтра, 21 травня

Розробники Senua’s Saga: Hellblade II Ninja Theory опублікували трейлер запуску гри, у якому докладно описано всі випробування та страждання, які Сенуа зазнає під час своєї подорожі. Це бої з демонами, вогонь, та багато плачу. Як пожартували у The Verge, «зрештою, гра називається Hellblade, а не Very Nice Spring Day Blade».

Заявлено, що відео трейлеру відзняте на Xbox Series X. У описі гри йдеться:

«У сиквелі відзначеної нагородами гри Hellblade: Senua’s Sacrifice Сенуа знову вирушає у сувору подорож на виживання крізь міфи й жахіття Ісландії епохи вікінгів. Прагнучи врятувати тих, кого занапастила безжальна тиранія, Сенуа вступає у двобій із темрявою всередині та ззовні».

Гра вийде у вівторок, 21 травня, на Xbox та ПК. Гра має текстову українську локалізацію, у Steam зараз стоїть ціна 925₴. Системні вимоги наступні: