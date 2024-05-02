Hellblade 2 — Ninja Theory щодня даватиме новий контент гри

Студія Ninja Theory щодня публікуватиме контент гри Senua’s Saga: Hellblade 2 до її виходу 21 травня. наразі компанія поділилася зображенням Сенуа серед скель, яка дивиться на захід сонця та на кам’янистий ландшафт з озером. На скриншоті не видно жодного спойлера, який би розповідав якісь деталі сюжету.

«З огляду на те, що я грав у Hellblade 2, це явно на шляху до того, щоб стати одним із найважливіших ексклюзивів, які були розміщені на платформі цього покоління. Це не тільки плавна та чутлива пригодницька гра, яка може похвалитися найкращою у своєму класі візуальною точністю, але це також досвід, який має передати щось значуще», — розповів головний редактор GamesRadar Джош Вест про гру, яка буде ексклюзивом Xbox та ПК.

Також Ninja Theory опублікувала в Steam системні вимоги Hellblade 2. Вона не найвибагливіша, але це все ж нова гра з сучасною графікою.

ОС: Windows 10/11 64 Bit

Процесор: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600

Оперативна пам’ять: 16 GB

Відеокарта: NVIDIA GTX 1070 | AMD RX 5700 | Intel Arc A580

Місце на накопичувачі: 70 GB (потрібний SSD)

У Senua’s Saga: Hellblade 2 буде українська текстова локалізація. Зараз на сторінці гри стоїть ціна 925₴.