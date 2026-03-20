Microsoft оновила інтерфейс Xbox: кастомні кольори, до 10 груп та часткова деактивація Quick Resume

Оновлений інтерфейс Xbox / Microsoft

Microsoft запустила велике оновлення інтерфейсу для консолей Xbox: зміни вже доступні учасникам програми Xbox Insiders, а згодом поширяться на всіх користувачів.





Більша кількість груп для ігор

Відтепер користувачі Xbox можуть створювати до 10 груп на головному екрані (раніше 2), що дозволить зручніше сортувати ігри та програми.

Кастомні кольори інтерфейсу

Одна з найпомітніших змін: можливість обирати будь-який колір інтерфейсу. Раніше були доступні лише готові варіанти, а тепер є спеціальні повзунки для налаштування.





Зміни в Quick Resume

Функцію Quick Resume, як дозволяє швидко повертатися до раніше запущених ігор, тепер можна вимикати окремо для кожної гри.

Це особливо корисно для онлайн-проєктів, на кшталт Fortnite, де гравців після повернення через якийсь час вибивало з серверів і гру потрібно було закривати та перезапускати.

Нові деталі профілю

Відтепер у профілі гравця відображатимуться п’ять останніх отриманих досягнень (бейджів).

Хоча Quick Resume доступна лише на Xbox Series X і Xbox Series S, інші нововведення також з’являться на консолях попереднього покоління — Xbox One.

Джерело: Xbox