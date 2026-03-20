Microsoft оновила інтерфейс Xbox: кастомні кольори, до 10 груп та часткова деактивація Quick Resume

Катерина Левицька

Microsoft запустила велике оновлення інтерфейсу для консолей Xbox: зміни вже доступні учасникам програми Xbox Insiders, а згодом поширяться на всіх користувачів.


Більша кількість груп для ігор

Відтепер користувачі Xbox можуть створювати до 10 груп на головному екрані (раніше 2), що дозволить зручніше сортувати ігри та програми.

Кастомні кольори інтерфейсу

Одна з найпомітніших змін: можливість обирати будь-який колір інтерфейсу. Раніше були доступні лише готові варіанти, а тепер є спеціальні повзунки для налаштування.


Зміни в Quick Resume

Функцію Quick Resume, як дозволяє швидко повертатися до раніше запущених ігор, тепер можна вимикати окремо для кожної гри.

Це особливо корисно для онлайн-проєктів, на кшталт Fortnite, де гравців після повернення через якийсь час вибивало з серверів і гру потрібно було закривати та перезапускати.

Нові деталі профілю

Відтепер у профілі гравця відображатимуться п’ять останніх отриманих досягнень (бейджів).

Хоча Quick Resume доступна лише на Xbox Series X і Xbox Series S, інші нововведення також з’являться на консолях попереднього покоління — Xbox One.

“ПОГРАЙ/НЕ ГРАЙ”: українське розширення для маркування російських ігор отримало супероновлення

Джерело: Xbox

Популярні новини

arrow left
arrow right
CDPR показала "розпаковку" ювілейної колекції Cyberpunk 2077: мінімум $150, але без гри
Час кидати "вікна"? Windows Central назвав 5 переваг Linux порівняно з Windows 11
Copilot почав самовільно читати "захищені" конфіденційні листи: винна помилка в коді Microsoft
"Це не Бог війни": творець God of War назвав спіноф Sons of Sparta "образою франшизи”
В Steam стартував фестиваль “Гравець проти гравця”: Mortal Combat, Rust та інші ігри зі знижками до 80%
Портрет українського геймера у 2026 році: RTX 3060, 32 ГБ оперативної пам’яті та S.T.A.L.K.E.R. 2 у бібліотеці
Discord обмежить доступ для користувачів, які не надали паспорт
Новий "Відьмак", але не той: CDPR представила гру Reigns The Witcher про смерті Ґеральта з озвучкою Любистка
Скасований рімейк Prince of Persia був готовий на 99%, — інсайдер
В Steam додали демо Darkhaven: RPG в жанрі темного фентезі від творців Diablo
Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показав Леона як повного невдаху: промахи у 100% пострілів, але чому?
Роуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в Steam
Firefox змінив маскота і додав нові функції: вбудований VPN, розділений екран та інші
Творці Resident Evil: Survival Unit регулювали "страх" гри за мозковими хвилями геймерів
В PS Store оновили систему показу цін для ігор: гравці бачать стартову та мінімальну за 30 днів
"Серйозний конкурент Elden Ring": Nioh 3 оцінили в 86/100 на Metacritic
Розширення "НЕ ГРАЙ", яке маркує російські ігри у Steam, запрацювало в Firefox
Українець запустив DOT.map: онлайн-архів війни на мапі з датами та фото
Розробників Final Fantasy 11 змусили вручну вбивати босів через збій на сервері 
Insomniac розкрила дату виходу Marvel's Wolverine на PS5: за два місяці до GTA 6
ШІ-параноя змусила розробника оновити персонажів у грі, щоб більше нагадували людську роботу
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
