Remedy випустила гайд із в’язання светра Саги Андерсон з Alan Wake 2

Святковий сюрприз для шанувальників Alan Wake 2, косплеєрів та рукодільниць

Студія Remedy випустила схему в’язання досить привабливого джемпера у скандинавському стилі, натхненного вбранням агентки ФБР Саги Андерсон.

Тут є шаблони, схеми, інструкції до вибору матеріалів тощо — щоправда, для новачків завдання буде нелегким, оскільки на светрі зображено ще й візерунок із зображенням оленя та ялинок.

Remedy також випустила офіційний путівник по косплею для Саги та самого Алана Вейка. Для зображення першого персонажа необхідно придбати куртку ФБР та кобуру для пістолета, а для другого знадобляться налокітники, сумка й ангельська лампа.

Alan Wake 2 — це горор з елементами виживання, розроблений Remedy Entertainment і виданий Epic Games Publishing минулого місяця. Сюжет продовжує історію оригіналу, де автор бестселерів Алан Вейк, який 13 років перебував у пастці альтернативного виміру, намагається втекти, створивши нову історію за участю агента ФБР на ім’я Сага Андерсон.

Гра отримала 8,7 бала від користувачів на Metacritic (найкращий результат Remedy із часів Max Payne 2) та представлена на Game Awards 2023 одразу у восьми номінаціях — Гра року, Найкраща режисура, Найкращий наратив та ін.

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Раніше у листі до інвесторів Remedy надала нову інформацію про п’ять нових ігор, над якими зараз працює: зокрема Control 2 (на стадії тестування концепції), ремейки двох частин Max Payne (на стадії виробничої готовності) та два нових тайтли — Condor та Codename Vanguard.