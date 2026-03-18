Remedy припиняє підтримку FBC: Firebreak, вийшло останнє оновлення

FBC: Firebreak / vice.com

Фінська студія Remedy Entertainment випустила останнє контентне оновлення для кооперативного шутера FBC: Firebreak. Апдейт під назвою Open House став фінальною віхою розвитку гри: нових великих доповнень більше не буде, однак сам проєкт не закривають — сервери планують підтримувати ще тривалий час.





У студії прямо заявили, що не збираються “вбивати” гру після завершення підтримки:

“FBC: Firebreak залишатиметься онлайн і буде доступною для гри протягом багатьох років. Ми провели інженерну роботу, щоб забезпечити стабільну підтримку серверів навіть при зниженні кількості гравців”, — повідомили в Remedy.

Open House додає новий контент, але ключовий акцент — на доступності та зниженні бар’єру входу. Зокрема, базову ціну гри знизили до $20, а також додали систему Friend’s Pass: тепер користувачі, які не купували гру, можуть приєднуватися до сесій друзів за запрошенням.

Що пішло не так із FBC: Firebreak

FBC: Firebreak вийшла у 2025 році як мультиплеєрний спін-оф у всесвіті Control — одному з найуспішніших проєктів Remedy. Сеттінг гри — та сама паранормальна реальність Федерального бюро контролю (FBC), яка також пов’язана з серією Alan Wake.





Попри сильний бекграунд і фанатську базу, реліз виявився невдалим. Основні претензії гравців і критиків стосувалися:

Слабкого “онбордингу” (перші години гри були незрозумілими та перевантаженими механіками);

Нестачі контенту на старті;

Невиразної прогресії та кооперативних механік;

Загального відчуття “сирого” сервісного продукту.

Remedy визнавала проблеми та обіцяла покращити стартовий досвід, але повністю переломити ситуацію не вдалося.

FBC: Firebreak стала важливим експериментом для Remedy, яка раніше спеціалізувалася переважно на сюжетних одиночних іграх. Після успіху Control та Alan Wake 2 студія почала обережно заходити в сегмент live-service проєктів.

Однак цей крок збігся з турбулентністю всередині компанії. У 2025 році з Remedy пішов генеральний директор, що спричинило зміни в керівництві та стратегічному курсі. На цьому тлі FBC: Firebreak фактично стала жертвою одночасно і внутрішніх змін, і складного ринку мультиплеєрних ігор.

Варто враховувати і ширший тренд: останніми роками навіть великі студії масово згортають або перезапускають сервісні ігри через перенасичення ринку та високу конкуренцію. Успішно утримувати аудиторію вдається лише одиницям.

Попри провал як live-service продукту, Remedy не відмовляється від підтримки серверів. Студія прагне зберегти лояльність ядра фанатів, витрати на підтримку вже, технічно, оптимізовані,а сама FBC: Firebreak залишається частиною єдиного “Remedy Connected Universe”.

Останнє особливо важливо: Remedy активно розвиває спільний всесвіт своїх ігор, де події різних проєктів перетинаються. Навіть менш успішні релізи можуть залишатися канонічними й використовуватися для розширення лору.

Після завершення підтримки FBC: Firebreak студія, ймовірно, сфокусується на своїх ключових франшизах і нових одиночних проєктах. З огляду на реакцію аудиторії, експеримент із мультиплеєром навряд чи стане основою стратегії Remedy в найближчі роки.

Втім, рішення не закривати сервери показує, що навіть невдалі релізи студія намагається довести до “м’якої посадки” — без різкого відключення доступу для гравців.





Джерело: Engadget