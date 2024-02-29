Remedy за €17 млн придбала у 505 Games права на ігрову франшизу Control

Remedy Entertainment та видавець 505 Games оголосили про угоду, згідно з якою всі права на публікацію, дистрибуцію, маркетинг та інші права на ігри Control, codename Condor, Control 2 та всі майбутні продукти серії Control повертаються до Remedy.

Франшиза Control лежить в основі Remedy. Придбавши повні права на Control, Condor і Control 2, Remedy тепер має можливість приймати правильні продуктові та бізнес-рішення, зосереджені на довгостроковому зростанні франшизи.

Щодо Control 2 та codename Condor, усі права на публікацію, розповсюдження, маркетинг та інші права, ліцензовані 505 Games, повертаються до Remedy з негайним вступом в силу. 505 Games залишатиметься видавцем Control протягом перехідного періоду, що закінчується 31 грудня 2024 року, відповідно до умов оригінальної видавничої угоди Control.

Максимальна ціна угоди становить приблизно €17 млн, що дорівнює сумі, яку 505 Games наразі заплатила за розробку Condor та Control 2, та включає «незначну» премію. Remedy сплатить всю ціну трьома грошовими платежами протягом наступних дванадцяти місяців.

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