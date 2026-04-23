Control Ultimate Edition вийшла на iPhone і iPad: ціна та підтримувані пристрої

Remedy Entertainment випустила Control: Ultimate Edition для iPhone і iPad. Гра з’явилася в App Store 22 квітня 2026 року за ціною $5 і доступна як universal purchase — одна покупка охоплює iPhone, iPad і Mac одночасно.





До видання входить повна версія гри з усіма доповненнями. Це The Foundation і AWE — два сюжетні доповнення, які розширюють основну кампанію і додають кілька годин нових локацій і боїв.

Гра вийшла у 2019 році на ПК і консолях і стала однією з найбільш помітних робіт студії. Control розгортається в будівлі Федерального бюро контролю, де закони фізики починають розсипатися, а головна героїня Джессі Фейден отримує здатність до телекінезу. Гравці жбурляють предмети у ворогів, ухиляються від аномальних атак і розплутують параноїдний лор у стилі “секретних матеріалів, що пішли не так”.

Для мобільної версії Remedy переробила інтерфейс і систему управління під тачскрін. Прицілювання і головоломки адаптували під сенсорне введення, але гра також підтримує фізичні контролери. Для серйозного проходження — особливо у боях — геймпад буде кращим рішенням.





Мінімальні вимоги по залізу: iPhone з чіпом A17 Pro або новішим. Це означає, що підійдуть iPhone 15 Pro і Pro Max, а також усі моделі iPhone 16 і iPhone 17. Для iPad потрібен чіп M-серії або A17 Pro. Базовий iPad з A16 гру не запустить, тоді як будь-який iPad Air або iPad Pro останніх чотирьох років підтримується без проблем.

Для порівняння: коли Control виходила у 2019 році, вона вимагала відеокарту рівня GTX 1060 і викликала скарги на оптимізацію навіть на потужних ПК. Те, що сьогодні ця гра запускається на смартфоні за $5, досить красномовно говорить про еволюцію мобільного заліза.

Control продовжує хвилю великих портів на платформи Apple. За останні роки на iPhone і iPad з’явилися кілька частин Resident Evil, Death Stranding і Assassin’s Creed Mirage. На Mac відіграють Cyberpunk 2077 і Lies of P. Apple активно залучає розробників і поступово перетворює свої платформи на повноцінний ігровий напрям — нехай і не перший вибір для хардкорних геймерів.

Версія для Mac вийшла раніше. Зараз усі три платформи об’єднані в одну покупку: заплативши $5 один раз, гравець отримує доступ до гри на всіх пристроях Apple.

Джерело: Engadget