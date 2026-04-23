banner
Новини Ігри 23.04.2026

Control: Ultimate Edition вийшла на iPhone і iPad за $5 — підтримуються всі iPhone 15 Pro і новіші

Remedy Entertainment випустила Control: Ultimate Edition для iPhone і iPad. Гра з’явилася в App Store 22 квітня 2026 року за ціною $5 і доступна як universal purchase — одна покупка охоплює iPhone, iPad і Mac одночасно.


До видання входить повна версія гри з усіма доповненнями. Це The Foundation і AWE — два сюжетні доповнення, які розширюють основну кампанію і додають кілька годин нових локацій і боїв.

Гра вийшла у 2019 році на ПК і консолях і стала однією з найбільш помітних робіт студії. Control розгортається в будівлі Федерального бюро контролю, де закони фізики починають розсипатися, а головна героїня Джессі Фейден отримує здатність до телекінезу. Гравці жбурляють предмети у ворогів, ухиляються від аномальних атак і розплутують параноїдний лор у стилі “секретних матеріалів, що пішли не так”.

Для мобільної версії Remedy переробила інтерфейс і систему управління під тачскрін. Прицілювання і головоломки адаптували під сенсорне введення, але гра також підтримує фізичні контролери. Для серйозного проходження — особливо у боях — геймпад буде кращим рішенням.


Мінімальні вимоги по залізу: iPhone з чіпом A17 Pro або новішим. Це означає, що підійдуть iPhone 15 Pro і Pro Max, а також усі моделі iPhone 16 і iPhone 17. Для iPad потрібен чіп M-серії або A17 Pro. Базовий iPad з A16 гру не запустить, тоді як будь-який iPad Air або iPad Pro останніх чотирьох років підтримується без проблем.

Для порівняння: коли Control виходила у 2019 році, вона вимагала відеокарту рівня GTX 1060 і викликала скарги на оптимізацію навіть на потужних ПК. Те, що сьогодні ця гра запускається на смартфоні за $5, досить красномовно говорить про еволюцію мобільного заліза.

Control продовжує хвилю великих портів на платформи Apple. За останні роки на iPhone і iPad з’явилися кілька частин Resident Evil, Death Stranding і Assassin’s Creed Mirage. На Mac відіграють Cyberpunk 2077 і Lies of P. Apple активно залучає розробників і поступово перетворює свої платформи на повноцінний ігровий напрям — нехай і не перший вибір для хардкорних геймерів.

Версія для Mac вийшла раніше. Зараз усі три платформи об’єднані в одну покупку: заплативши $5 один раз, гравець отримує доступ до гри на всіх пристроях Apple.

Спецпроєкти
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Публічні бета-версії iOS 26.5 і macOS Tahoe 26.5. Що нового?

Джерело: Engadget

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ажіотажний попит: Apple не встигає постачати новий MacBook Neo
240 млн Apple iPhone "з'їдають" 2,4 ексабайта LPDDR5: іншим виробникам не залишається
Нові витоки щодо iPhone 18 та iPhone Air 2: дизайн та дата виходу
Що відомо про Apple iPhone Fold: дисплей без складки, найбільша батарея 5800 мА•год та ціна від $2000
Новий Apple iPad Air від $599 отримав чип M4, 12 ГБ ОЗП і Wi-Fi 7
Злив iOS 27: Apple додасть сканування їжі, розумний Safari та інші функції
Ще більше ШІ: Apple додасть у iPhone 18 Pro кілька нових функцій
Apple готує iPad Air з OLED: ціна залишиться від $599
SpaceX більше не монополіст: Amazon та Apple об'єднались проти Маска на $12 млрд
iOS 26.4 отримала генератор плейлистів, нові емодзі і виправлення Liquid Glass
Йде епоха: Apple остаточно припиняє виробництво Mac Pro — тепер офіційно
Apple Maps отримає рекламу як у Google Maps: додатковий дохід на тлі тиску на App Store
Новий MacBook Neo за $599 став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Перша велика проблема Джона Тернуса у Apple — це ШІ
Революції не буде: Apple стикається з проблемами в розробці iPhone 20
Ціни на твердотілі накопичувачі SanDisk в магазинах Apple злетіли на 200%
Apple випустила другу бету iOS 26.4: RCS, ШІ для музики та інші оновлення
Плани Apple на 2026 рік: чотири нові моделі Mac готуються до виходу
Мінус 6 біткоїнів за секунду: підроблений Ledger з App Store вкрав пенсійні заощадження відомого музиканта
Складаний Apple iPhone Fold під загрозою: інженерні труднощі впливають на запуск
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати