Реєстрація або штраф: призовників змусять самостійно ставати на облік у 17 років через «Резерв+» або в ТЦК

Кабімін розробив законопроєкт №12076, яким пропонується внести зміни в процедуру постановки на облік призовників. Фактично Кабмін пропонує прибрати із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників, а натомість покласти обов’язок ставати на облік на самих призовників. За порушення передбачені чималі штрафи для громадян.

Отже, законопроєкт Кабміну №12076 пропонує виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти щороку зобов’язані подавати до відповідних ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Водночас відповідальність за надання інформації про призовника він нестиме самостійно. Пропонується встановити, що щороку з 1 січня по 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників і військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР).

Призовники матимуть можливість стати на облік дистанційно через застосунок «Резерв+» (шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України). Також призовники зможуть самостійно стати на облік, особисто відвідавши ТЦК, відстоявши черги та надавши документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Найцікавіше в цьому законопроєкті стосується відповідальності призовників. Якщо вони не стануть на військовий облік особисто запропонованими вище способами, їм доведеться сплатити штраф у розмірі від 17 тис. грн. до 25,5 тис. грн.

Законопроєкт Кабміну №12076 вже зареєстрований у ВРУ і має всі шанси стати законом.

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Джерело: Судово-юридична газета

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