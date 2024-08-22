«Резерв+» дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК при зміні місця реєстрації – Міноборони

Наразі розробники «Резерв+» працюють над додаванням нових функцій в застосунок. Однією з них є можливість автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо військовозобов’язаний змінив місце реєстрації. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.

«Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов’язаного», – заявив Берестовий.

Електронна функція автоматичної постановки на облік в застосунку «Резерв+» дозволить відмовитись від візиту до ТЦК, який зазвичай вимагає запису в проблемну електронну чергу та вимагає чимало часу. Водночас це знизить навантаження на працівників ТЦК.

Разом з тим, Міністерство оборони працює над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК і подавати заявку на відстрочку. Ця можливість буде корисною для багатодітних батьків або студентів очної форми навчання, що здобувають першу вищу освіту. Раніше повідомлялося, що така можливість повинна з’явитися восени цього року.

Водночас планується додати функцію цифрового рекрутингу. Міністерство оборони хоче дати можливість обирати бажані посади в ЗСУ.

«Можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де бажаєте служити», – говорять в оборонному відомстві.

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Джерело: УНІАН

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