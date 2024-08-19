Режисер «Чужий: Ромул» хоче зняти новий «Чужий проти Хижака» в незвичному форматі

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У нещодавньому інтерв’ю виданню Deadline Федеріко Альварес розповів про свій інтерес до створення нового фільму «Чужий проти Хижака». Режисер запропонував незвичний підхід до реалізації цієї ідеї.

Альварес висловив бажання співпрацювати з Деном Трахтенбергом, режисером фільму «Здобич».

«Можливо, це щось таке, що я маю знімати спільно з моїм приятелем Деном, — розповів Альварес виданню. — Можливо, нам варто зробити так, як Тарантіно та Роберт Родрігес зробили з “Від заходу до світанку”. Я зніму одну половину, а він — іншу».

Режисер зазначив, що реалізація цієї ідеї залежатиме від успіху його нового фільму «Чужий: Ромул». Стрічка вже отримала схвальні відгуки критиків і глядачів, про що свідчить рейтинг 82% на сайті Rotten Tomatoes.

Попередні фільми серії «Чужий проти Хижака» не отримали високих оцінок глядачів і критиків. Проте успіх «Здобичі» Трахтенберга та «Чужий: Ромул» Альвареса дає надію на можливе відродження цього кросовера.

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Джерело: Gamesradar

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