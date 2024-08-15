«Чужий: Ромул» дебютував з 82% на Rotten Tomatoes: шалені спецефекти та звук з «повною відсутністю оригінальності»

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«Чужий: Ромул» отримав перші оцінки на сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes — критики оцінили фільм у 82% (на основі 120+ рецензій), однак самі огляди вийшли дещо суперечливими.

Так, рецензенти відзначали яскраві спецефекти, якісне звукове оформлення та хвалили акторський склад, втім подекуди звинувачували режисера Феде Альвареса у відсутності «іскри оригінальності».

Марк Кессіді, ComicBookMovie: «Альваресу вдається відновити клаустрофобічний озноб і внутрішній жах перших двох фільмів — навіть якщо він надмірно вдається до ностальгії, поки це робить».

Джонні Олексинські, New York Post: «Він запозичив пошарпану комп’ютерну естетику фільму 1979 року, одночасно підвищуючи ставки з приголомшливою величчю».

Аві Офер, NYC Movie Guru: «Дещо позбавлений фантазії, але добре поставлений та з вдалим акторським складом фільм — із достатньою кількістю гострих відчуттів, щоб стати частиною безглуздої розваги».

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Венді Лі Сані, The Movie Couple: «У фільмі є те, що я шукав — жах і напруга. Акторський склад був фантастичним, звукове оформлення та візуальні ефекти чудові. Третя дія дика!»

Браян Еггерт, Deep Focus Review: «Фільм має натяки на велич, але зрештою розчаровує».

Тай Берр, Washington Post: «До честі, це без надмірностей, прямолінійний жанровий твір, побудований переважно на основі перших двох фільмів. Бракує лише оригінальності та переконливого фінального акту».

Peter Bradshaw, Guardian: «Технічно грамотна робота, але незалежно від того, наскільки геніальними є посилання на перший фільм, слід сказати, що тут є фундаментальна відсутність оригінальності, що робить його таким, що розчаровує».

Відсьогодні «Чужий: Ромул» транслюється в українських кінотеатрах. За прогнозами галузевих експертів, фільм може зібрати $75 млн у всьому світі на момент дебюту ($40 млн у Північній Америці та $35 млн за кордоном).

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«Чужий: Ромул» — це сьомий основний фільм франшизи та дев’ятий з урахуванням кросоверів «Чужий проти Хижака». Це також перша стрічка серії, яка виходить після «Чужий: Заповіт» 2017 року. Її режисував сам Скотт, але після невтішних результатів прокату, передав свої обов’язки у наступному фільмі вже Феде Альваресу і залишив за собою лише продюсерську роль.

Сюжет «Ромулу» розгортається між подіями «Чужого» (1979) та «Чужих» (1986) і оповідає про групу молодих людей, які стикаються з іншопланетною формою життя на занедбаній космічній станції. Головні ролі у фільмі зіграли Кейлі Спейні, Ізабела Мерсед, Девід Джонссон, Арчі Рено, Спайк Фірн та Ейлін Ву.

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