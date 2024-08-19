«Чужий: Ромул» показав другий найкращий старт в історії франшизи за касовими зборами

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Новий фільм серії «Чужий» поступився лише «Прометею» за показниками дебютного вікенду в США.

«Чужий: Ромул» зібрав приблизно $41,5 млн за перші три дні показу в США. Цей результат став другим найкращим дебютом в історії франшизи «Чужий». Фільм поступився лише «Прометею», який у 2012 році стартував із $51 млн.

За перший вікенд стрічка зібрала $108,2 млн, з яких $66,7 млн припали на міжнародний прокат. Фільм особливо відзначився в Китаї з результатом $25,7 млн.

Режисер Федеріко Альварес розмістив події «Чужий: Ромул» між оригінальним «Чужим» Рідлі Скотта та сиквелом «Чужі» Джеймса Кемерона. Фільм продовжує серію перезапусків і спінофів, якими багата історія франшизи.

Бюджет «Чужий: Ромул» склав $80 млн. Це менше, ніж витратили на «Чужий: Заповіт» 2017 року ($100 млн), але приблизно стільки ж, скільки коштував недавній приквел «Хижака» під назвою «Здобич».

Критики та глядачі тепло прийняли новий фільм. На агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes «Чужий: Ромул» має 82% схвальних відгуків від критиків і 86% від глядачів.

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Джерело: Deadline, Collider

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